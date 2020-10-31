Вчера, 30 октября состоялся второй выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня выбрала 11 мужчин, с которыми стремится продолжить строить отношения на проекте. Она очаровала участников безупречным внешним видом на церемонии роз.

За сердце Ксении Мишиной началась настоящая борьба. Зрители наблюдают за тем, как мужчины впечатляют "холостячку" и стремятся покорить ее сердце. Актриса поражает своей красотой и для каждого выхода выбирает очень красивые наряды.

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На фан-странице "Холостячки" в инстаграме опубликовали красивое фото, где Ксения позировала на церемонии роз. Девушка выбрала для важного события изысканное платье и покорила участников безупречным аутфитом.

Образ Ксении Мишиной

Ксения предстала перед мужчинами в изысканном платье в пол. Наряд был яркого оранжевого цвета и сильно подходил Мишиной. Также платье было обтягивающие и подчеркивало прелести роскошной фигуры "Холостячки". На фотографии этого не видно, однако, просматривая выпуск, можно увидеть, что такой наряд актриса соединила с туфлями-лодочками серебристого цвета на каблуках.

Длинные роскошные волосы девушка собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько локонов, которые нежно ниспадали на лицо и добавляли аутфиту женственности и изысканности. А на лице Мишина сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах и персиковым блеском на губах.



Ксения Мишина в оранжевом платье / Instagram / @ holostyachka.stb_ua