Вчора, 30 жовтня відбувся другий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Головна героїня обрала 11 чоловіків, з якими прагне продовжити будувати стосунки на проєкті. Вона зачарувала учасників бездоганним зовнішнім виглядом на церемонії троянд.

За серце Ксенії Мішиної розпочалася справжня боротьба. Глядачі спостерігають за тим, як чоловіки вражають "Холостячку" та прагнуть полонити її серце. Акторка вражає своєю красою і для кожного виходу обирає надзвичайно красиві вбрання.

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На фан-сторінці "Холостячки" в інстаграмі опублікували красиве фото, де Ксенія позувала на церемонії троянд. Дівчина обрала для важливої події вишукану сукню та підкорила учасників бездоганним аутфітом.

Образ Ксенії Мішиної

Ксенія постала перед чоловіками у вишуканій сукні в підлогу. Вбрання мало яскравий помаранчевий колір і неабияк пасувало Мішиній. Також сукня була обтислою і підкреслила принади розкішної фігури "Холостячки". На світлині цього не видно, проте, переглядаючи випуск, можна побачити, що таке вбрання актриса поєднала з туфлями-човниками сріблястого кольору на підборах.

Довге розкішне волосся дівчина зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька локонів, які ніжно спадали на обличчя і додавали аутфіту жіночності та вишуканості. А на обличчі Мішина зробила насичений макіяж з акцентом на очах та персиковим блиском на губах.



Ксенія Мішина у помаранчевій сукні / Instagram / @holostyachka.stb_ua