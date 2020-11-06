Українська акторка, переможниця проєкту "Танці з зірками" та головна "Холостячка" країни Ксенія Мішина вкотре підкорила бездоганним зовнішнім виглядом. Вона приміряла сукню нюдового кольору, яка неабияк пасувала їй.

Вже сьогодні, о 19:00, глядачі побачать 3 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Поки прихильники в очікуванні, головна героїня проєкту – Ксенія Мішина поділилася на особистій сторінці в інстаграмі новим фото.

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Ксенія Мішина написала в дописі, що вже пройшов ще один тиждень. В "Холостячці" розпалюються нові пристрасті, ставки глядачів змінюються, секрети стають явними і ніхто не знає, що чекає на нас попереду. Сьогодні на екранах буде нова серія, новий виклик для кожного учасника і для Ксенії.

Образ Ксенії Мішиної

На світлині "Холостячка" зображена у приталеній елегантній сукні нюдового кольору. Вбрання оголило плечі акторки та зав'язувалося збоку. Це додало образові звабливості. На руці в Ксенії бачимо красивий аксесуар, а її нігті нафарбовані лаком в тон вбрання.

Довге розкішне волосся красуня-брюнетка вклала рівно і забрала назад. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках та матовою помадою на губах. Мішина проникливо дивиться в камеру, що також привертає увагу. "Холостячка" завершила ніжний look мінімалістичними сережками з камінчиками.