"Борітеся – поборете, вам Бог помагає": цитати Тараса Шевченка, які стали пророчими

9 березня березня народився Великий Кобзар українського народу – Тарас Шевченко. Поет залишив після себе цінний культурний спадок, що вплинув на формування світогляду багатьох поколінь. У день його народження варто згадати цитати з поезій, які залишаються актуальними дотепер.

У 2023 минає 209 річниця від дня народження Тараса Шевченка. Провідною темою поезій автора є любов до Батьківщини та боротьба з ворогами, які закували український народ в кайдани неволі. Багато слів з творчості Великого Кобзара не сходять з уст українців до сьогодні. Тому 24 Канал пропонує добірку цитат Тараса Шевченка, які стали пророчими під час війни.

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Цитати Тараса Шевченка, які стали пророчими під час війни

Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрость би була своя…

***

Розкуйтеся, братайтеся,

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля…

***

Обніміте ж, брати мої,

Найменшого брата —

Нехай мати усміхнеться,

Заплакана мати.

Благословить дітей своїх

Твердими руками

І діточок поцілує

Вольними устами.

І забудеться срамотня

Давняя година,

І оживе добра слава,

Слава України,

І світ ясний, невечерній

Тихо засіяє…

Обніміться ж, брати мої.

Молю вас, благаю!

***

Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!

***

Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!

***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!



Картина Тараса Шевченка "Катерина" / Фото Pinterest

***

Та не однаково мені,

Як Україну злії люди

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять…

Ох, не однаково мені.

***

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.



Цитати Тараса Шевченка про Україну / Фото Canva

***

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

***

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра…

***

Ну що б, здавалося, слова...

Слова та голос – більш нічого.

А серце б'ється – ожива,

Як їх почує!