У 2023 минає 209 річниця від дня народження Тараса Шевченка. Провідною темою поезій автора є любов до Батьківщини та боротьба з ворогами, які закували український народ в кайдани неволі. Багато слів з творчості Великого Кобзара не сходять з уст українців до сьогодні. Тому 24 Канал пропонує добірку цитат Тараса Шевченка, які стали пророчими під час війни.
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Цитати Тараса Шевченка, які стали пророчими під час війни
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя…
***
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля…
***
Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата —
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати.
Благословить дітей своїх
Твердими руками
І діточок поцілує
Вольними устами.
І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечерній
Тихо засіяє…
Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю!
***
Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!
***
Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!
***
Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
Картина Тараса Шевченка "Катерина" / Фото Pinterest
***
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
***
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Цитати Тараса Шевченка про Україну / Фото Canva
***
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
***
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра…
***
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б'ється – ожива,
Як їх почує!