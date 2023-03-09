В 2023 году проходит 209 годовщина со дня рождения Тараса Шевченко. Ведущей темой стихов автора является любовь к Родине и борьба с врагами, которые заковали украинский народ в оковы неволи. Многие слова из творчества Великого Кобзаря не сходят с уст украинцев до сих пор. Поэтому 24 Канал предлагает подборку цитат Тараса Шевченко, ставших пророческими во время войны.
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Цитаты Тараса Шевченко, пророческие во время войны
Если бы вы учились так, как надо,
Так и мудрость была бы своя…
***
Раскаивайтесь, братайтесь,
В чужом краю
Не ищите, не спрашивайте
Того, что нет
И на небе, а не только
На чужом поле.
В своем доме своя и правда,
И сила, и воля…
***
Обнимите же, братья мои,
Младшего брата –
Пусть мать улыбнется,
Заплаканная мать.
Благословит детей своих
Жесткими руками
И детишек поцелует
Свободными губами.
И забудется срамная
Древний час,
И оживет хорошая слава,
Слава Украины,
И мир ясен, невечерний
Тихо засияет…
Обнимитесь же, братья мои.
Молю вас, умоляю!
***
Я так ее, я так люблю мою Украину нищую, что проклятую святого Бога, за нее душу погублю!
***
Боритесь – поборете, Вам Бог помогает! За вас правда, за вас сила И святая воля!
***
Украина, Украина! Сердце мое, мамочка! Как вспомню твою судьбу, заплачет сердце!
Картина Тараса Шевченко "Екатерина" / Фото Pinterest
***
Но не все равно мне,
Как Украину злые люди
Усыпят, лукавые, и в огне
Ее, ворованную, разбудят…
Ох, не все равно мне.
***
Любитесь, чернобровые,
Да не с москалями,
Потому что москали — чужие люди,
Делают беду с вами.
Цитаты Тараса Шевченко об Украине / Фото Canva
***
Наша дума, наша песня
Не умрет, не погибнет…
Вот где, люди, наша слава,
Слава Украины!
***
Нет в мире Украины,
Нет второго Днепра,
А вы стираетесь на чужбину
Искать хорошего добра…
***
Ну что бы, казалось, слова...
Слова и голос – больше ничего.
А сердце бьется – ожива,
Как их услышит!