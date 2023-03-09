В 2023 году проходит 209 годовщина со дня рождения Тараса Шевченко. Ведущей темой стихов автора является любовь к Родине и борьба с врагами, которые заковали украинский народ в оковы неволи. Многие слова из творчества Великого Кобзаря не сходят с уст украинцев до сих пор. Поэтому 24 Канал предлагает подборку цитат Тараса Шевченко, ставших пророческими во время войны.

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Цитаты Тараса Шевченко, пророческие во время войны

Если бы вы учились так, как надо,

Так и мудрость была бы своя…

***

Раскаивайтесь, братайтесь,

В чужом краю

Не ищите, не спрашивайте

Того, что нет

И на небе, а не только

На чужом поле.

В своем доме своя и правда,

И сила, и воля…

***

Обнимите же, братья мои,

Младшего брата –

Пусть мать улыбнется,

Заплаканная мать.

Благословит детей своих

Жесткими руками

И детишек поцелует

Свободными губами.

И забудется срамная

Древний час,

И оживет хорошая слава,

Слава Украины,

И мир ясен, невечерний

Тихо засияет…

Обнимитесь же, братья мои.

Молю вас, умоляю!

***

Я так ее, я так люблю мою Украину нищую, что проклятую святого Бога, за нее душу погублю!

***

Боритесь – поборете, Вам Бог помогает! За вас правда, за вас сила И святая воля!

***

Украина, Украина! Сердце мое, мамочка! Как вспомню твою судьбу, заплачет сердце!



Картина Тараса Шевченко "Екатерина" / Фото Pinterest

***

Но не все равно мне,

Как Украину злые люди

Усыпят, лукавые, и в огне

Ее, ворованную, разбудят…

Ох, не все равно мне.

***

Любитесь, чернобровые,

Да не с москалями,

Потому что москали — чужие люди,

Делают беду с вами.



Цитаты Тараса Шевченко об Украине / Фото Canva

***

Наша дума, наша песня

Не умрет, не погибнет…

Вот где, люди, наша слава,

Слава Украины!

***

Нет в мире Украины,

Нет второго Днепра,

А вы стираетесь на чужбину

Искать хорошего добра…

***

Ну что бы, казалось, слова...

Слова и голос – больше ничего.

А сердце бьется – ожива,

Как их услышит!