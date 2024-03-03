Романтичні та теплі цитати про весну, які надихають

Весна – це період, коли все навколо відроджується після холодної та затяжної зими. У повітрі витають кохання, свіжість, тепло, радість та щастя. Навіть світ стає добрішим, відчувши перші пахощі квітів.

Почалася пора року, коли хочеться пробувати щось незвичайне та екстремальне, досягати неймовірних висот та втілювати мрії у реальність. LifeStyle 24 зібрав цитати про весну, які надихнуть вас на нові звершення.

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Цитати про весну, які наповнять теплом та любов'ю

"Не вдалося почати нове життя з 1 січня? Почни з березня. Весна – це ще один шанс". Невідомий автор

"З приходом перших квітневих днів щось невловне проникає в повітря, торкається вашої щоки, відгукується в усьому вашому тілі, і тіло оживає". Дафна дю Мор'є

"Весна – це справжнє відродження, шматочок безсмертя". Генрі Девід Торо

"Весна дарує кожному,

що треба і що хочеться"

(Анатолій Костецький "Весняні дарунки")

"Навесні кожний стає красенем, якщо поспішає на зустріч зі своєю мрією". Стівен Кінг

"Очікування весни – це як очікування раю". Стівен Кінг

"Коли наставала весна, хай навіть оманлива, не було інших турбот, окрім як однієї: знайти місце, де тобі буде найкраще". Ернест Гемінґвей

Красиві цитати про весну / Фото Unsplash

"Була весна весела, щедра, мила,

Промінням грала, сипала квітки,

Вона летіла хутко, мов стокрила,

За нею вслід співучії пташки!"

(Леся Українка "Давня весна")

"Прекраснішою за весну буває тільки перша любов". Стівен Кінг

"Весна – це не лише танення снігу. Це ще й танення сердець". Невідомий автор

"Ви, звісно, знаєте, що це таке? Це весняна лихоманка. Ось як це називається. І якщо ви вже підхопили її, вам хочеться – ви навіть самі не знаєте, чого саме, – але так хочеться, що просто серце щемить". Марк Твен

"Знов весна, і знов надії

В серці хворім оживають,

Знов мене колишуть мрії,

Сни про щастя навівають"

(Леся Українка "Знов весна, і знов надії")