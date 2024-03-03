Началась пора года, когда хочется пробовать что-то необычное и экстремальное, достигать невероятных высот и воплощать мечты в реальность. LifeStyle 24 собрал цитаты о весне, которые вдохновят вас на новые свершения.
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Цитаты про весну, которые наполнят теплом и любовью
- "Не удалось начать новую жизнь с 1 января? Начни с марта. Весна – это еще один шанс". Неизвестный автор
- "С приходом первых апрельских дней что-то неуловимое проникает в воздух, касается вашей щеки, отзывается во всем вашем теле, и тело оживает". Дафна дю Морье
- "Весна – это настоящее возрождение, кусочек бессмертия". Генри Дэвид Торо
"Весна дарує кожному,
що треба і що хочеться"
(Анатолій Костецький "Весняні дарунки")
- "Весной каждый становится красавцем, если спешит на встречу со своей мечтой". Стивен Кинг
- "Ожидание весны – это как ожидание рая". Стивен Кинг
- "Когда наступала весна, пусть даже обманчивая, не было других забот, кроме как одной: найти место, где тебе будет лучше всего". Эрнест Хемингуэй
Красивые цитаты о весне / Фото Unsplash
"Була весна весела, щедра, мила,
Промінням грала, сипала квітки,
Вона летіла хутко, мов стокрила,
За нею вслід співучії пташки!"
(Леся Українка "Давня весна")
- "Прекраснее весны бывает только первая любовь". Стивен Кинг
- "Весна – это не только таяние снега. Это еще и таяние сердец". Неизвестный автор
- "Вы, конечно, знаете, что это такое? Это весенняя лихорадка. Вот как это называется. И если вы уже подхватили ее, вам хочется – вы даже сами не знаете, чего именно, – но так хочется, что просто сердце щемит". Марк Твен
"Знов весна, і знов надії
В серці хворім оживають,
Знов мене колишуть мрії,
Сни про щастя навівають"
(Леся Українка "Знов весна, і знов надії")