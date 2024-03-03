Началась пора года, когда хочется пробовать что-то необычное и экстремальное, достигать невероятных высот и воплощать мечты в реальность. LifeStyle 24 собрал цитаты о весне, которые вдохновят вас на новые свершения.

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Цитаты про весну, которые наполнят теплом и любовью

"Не удалось начать новую жизнь с 1 января? Начни с марта. Весна – это еще один шанс". Неизвестный автор

"С приходом первых апрельских дней что-то неуловимое проникает в воздух, касается вашей щеки, отзывается во всем вашем теле, и тело оживает". Дафна дю Морье

"Весна – это настоящее возрождение, кусочек бессмертия". Генри Дэвид Торо

"Весна дарує кожному,

що треба і що хочеться"

(Анатолій Костецький "Весняні дарунки")

"Весной каждый становится красавцем, если спешит на встречу со своей мечтой". Стивен Кинг

"Ожидание весны – это как ожидание рая". Стивен Кинг

"Когда наступала весна, пусть даже обманчивая, не было других забот, кроме как одной: найти место, где тебе будет лучше всего". Эрнест Хемингуэй

Красивые цитаты о весне / Фото Unsplash

"Була весна весела, щедра, мила,

Промінням грала, сипала квітки,

Вона летіла хутко, мов стокрила,

За нею вслід співучії пташки!"

(Леся Українка "Давня весна")

"Прекраснее весны бывает только первая любовь". Стивен Кинг

"Весна – это не только таяние снега. Это еще и таяние сердец". Неизвестный автор

"Вы, конечно, знаете, что это такое? Это весенняя лихорадка. Вот как это называется. И если вы уже подхватили ее, вам хочется – вы даже сами не знаете, чего именно, – но так хочется, что просто сердце щемит". Марк Твен

"Знов весна, і знов надії

В серці хворім оживають,

Знов мене колишуть мрії,

Сни про щастя навівають"

(Леся Українка "Знов весна, і знов надії")