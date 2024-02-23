Они познакомились, когда Василий Симоненко проходил практику в редакции издания “Черкасская правда”. Людмила тогда работала курьером, а впоследствии стала любовью всей жизни поэта.
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Любовь Василия Симоненко и Людмилы
Люся смогла пленить сердце не только Василия, но и его друга Станислава Буряченко. Последний, в частности, говорил: "Очевидно, Вася больше пришелся ей к сердцу. Как-то, вернувшись из командировки, услышал от него убийственную для меня информацию: "Славка, можешь меня поздравлять. Я женюсь"".
Впоследствии у супругов родился сын Олесь. В своих письмах Симоненко обращался к жене с особой нежностью: "Малеча", "Малюся", "Кнопочка", "Милая моя девочка". А в любви признавался словами "Люся! Люся! Я боюсь, что влюблюсь!"
Василий Симоненко с женой / Фото из открытых источников
LifeStyle 24 собрал трогательные цитаты из писем Василия Симоненко к жене Людмиле. Поэт умел любить по-настоящему и рассказывать об этом в строках.
Письма Василия Симоненко к жене
- "Люся! Я уже успел солидно соскучиться по тебе. Все девушки в тепло-голубых пальто издалека почему-то очень похожи на тебя, а вблизи – нет. Жаль. Люблю тебя дико. Никогда никто так еще не морочил мне голову. На бумаге целоваться не очень вкусно, но я целую мою маленькую Люсю миллион раз. Губы не заболят – не бойся".
- "Соскучился по тебе ужасно. Бог знает, что ты за вредная девушка – никак не могу хоть на час забыть тебя. Сначала все маленькие девочки издалека были почему-то похожи на тебя. Я даже подозревал, что у меня что-то с шариками не в порядке".
- "Почему ты целуешь меня точками? Стесняешься? А я нет, и целую мою одну-единственную, мою дорогую Малюсю миллион раз. С головы до пят. Люблю. Считаю минуты до встречи".
- "Я утонул в твоих синих глазах. Если бы другая девушка посмела обо мне подумать так, как ты, уверяю тебя, что в лучшем случае я никогда с ней не разговаривал бы даже о погоде. Но на тебя я даже обиделся не очень, потому что никто еще мне так не заморачивал головы, потому что нет такой минуты, чтобы я не думал о тебе, и нет такой ночи, чтобы не снилась ты мне. Можешь не верить, но чтобы я сдох на этом слове, когда пишу неправду".
- "Целую с первой строчки, потому что до последней не вытерплю – очень соскучился".
- "Соскучился я по тебе, как всегда, больше, чем ты по мне, хоть ты и глупенькая. Но говорить об этом не буду, чтобы ты не задрала своего носика. Он у тебя и так вверх стоит".
- "Моя маленькая вертихвостка, люблю тебя, тебя одну-единственную – маленькую, милую девочку мою".