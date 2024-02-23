Они познакомились, когда Василий Симоненко проходил практику в редакции издания “Черкасская правда”. Людмила тогда работала курьером, а впоследствии стала любовью всей жизни поэта.

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Любовь Василия Симоненко и Людмилы

Люся смогла пленить сердце не только Василия, но и его друга Станислава Буряченко. Последний, в частности, говорил: "Очевидно, Вася больше пришелся ей к сердцу. Как-то, вернувшись из командировки, услышал от него убийственную для меня информацию: "Славка, можешь меня поздравлять. Я женюсь"".

Впоследствии у супругов родился сын Олесь. В своих письмах Симоненко обращался к жене с особой нежностью: "Малеча", "Малюся", "Кнопочка", "Милая моя девочка". А в любви признавался словами "Люся! Люся! Я боюсь, что влюблюсь!"

Василий Симоненко с женой / Фото из открытых источников

LifeStyle 24 собрал трогательные цитаты из писем Василия Симоненко к жене Людмиле. Поэт умел любить по-настоящему и рассказывать об этом в строках.

Письма Василия Симоненко к жене