Почалася пора року, коли хочеться пробувати щось незвичайне та екстремальне, досягати неймовірних висот та втілювати мрії у реальність. LifeStyle 24 зібрав цитати про весну, які надихнуть вас на нові звершення.
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Цитати про весну, які наповнять теплом та любов'ю
- "Не вдалося почати нове життя з 1 січня? Почни з березня. Весна – це ще один шанс". Невідомий автор
- "З приходом перших квітневих днів щось невловне проникає в повітря, торкається вашої щоки, відгукується в усьому вашому тілі, і тіло оживає". Дафна дю Мор'є
- "Весна – це справжнє відродження, шматочок безсмертя". Генрі Девід Торо
"Весна дарує кожному,
що треба і що хочеться"
(Анатолій Костецький "Весняні дарунки")
- "Навесні кожний стає красенем, якщо поспішає на зустріч зі своєю мрією". Стівен Кінг
- "Очікування весни – це як очікування раю". Стівен Кінг
- "Коли наставала весна, хай навіть оманлива, не було інших турбот, окрім як однієї: знайти місце, де тобі буде найкраще". Ернест Гемінґвей
Красиві цитати про весну / Фото Unsplash
"Була весна весела, щедра, мила,
Промінням грала, сипала квітки,
Вона летіла хутко, мов стокрила,
За нею вслід співучії пташки!"
(Леся Українка "Давня весна")
- "Прекраснішою за весну буває тільки перша любов". Стівен Кінг
- "Весна – це не лише танення снігу. Це ще й танення сердець". Невідомий автор
- "Ви, звісно, знаєте, що це таке? Це весняна лихоманка. Ось як це називається. І якщо ви вже підхопили її, вам хочеться – ви навіть самі не знаєте, чого саме, – але так хочеться, що просто серце щемить". Марк Твен
"Знов весна, і знов надії
В серці хворім оживають,
Знов мене колишуть мрії,
Сни про щастя навівають"
(Леся Українка "Знов весна, і знов надії")