Почалася пора року, коли хочеться пробувати щось незвичайне та екстремальне, досягати неймовірних висот та втілювати мрії у реальність. LifeStyle 24 зібрав цитати про весну, які надихнуть вас на нові звершення.

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Цитати про весну, які наповнять теплом та любов'ю

  • "Не вдалося почати нове життя з 1 січня? Почни з березня. Весна – це ще один шанс". Невідомий автор
  • "З приходом перших квітневих днів щось невловне проникає в повітря, торкається вашої щоки, відгукується в усьому вашому тілі, і тіло оживає". Дафна дю Мор'є
  • "Весна – це справжнє відродження, шматочок безсмертя". Генрі Девід Торо

"Весна дарує кожному,
що треба і що хочеться"

(Анатолій Костецький "Весняні дарунки")

  • "Навесні кожний стає красенем, якщо поспішає на зустріч зі своєю мрією". Стівен Кінг
  • "Очікування весни – це як очікування раю". Стівен Кінг
  • "Коли наставала весна, хай навіть оманлива, не було інших турбот, окрім як однієї: знайти місце, де тобі буде найкраще". Ернест Гемінґвей

Романтичні вислови про веснуКрасиві цитати про весну / Фото Unsplash

"Була весна весела, щедра, мила,
Промінням грала, сипала квітки,
Вона летіла хутко, мов стокрила,
За нею вслід співучії пташки!"

(Леся Українка "Давня весна")

  • "Прекраснішою за весну буває тільки перша любов". Стівен Кінг
  • "Весна – це не лише танення снігу. Це ще й танення сердець". Невідомий автор
  • "Ви, звісно, знаєте, що це таке? Це весняна лихоманка. Ось як це називається. І якщо ви вже підхопили її, вам хочеться – ви навіть самі не знаєте, чого саме, – але так хочеться, що просто серце щемить". Марк Твен

"Знов весна, і знов надії
В серці хворім оживають,
Знов мене колишуть мрії,
Сни про щастя навівають"

(Леся Українка "Знов весна, і знов надії")