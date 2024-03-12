Не лише неймовірний талант, але й щоденна праця може дати людині омріяний успіх. Крім того, важливо не опускати руки при першій же невдачі. А надихнуть вас на нові звершення цитати, які зібрав LifeStyle 24. Ці слова належать відомим особистостям, які змогли добитися крутих результатів у житті.
Влучні висловлювання 15 правдивих цитат про щастя, яке всі так намагаються знайти
Цитати про успіх, які надихають та мотивують
- "Найбільший секрет успіху в тім, що секрету немає. Незалежно від ваших цілей, ви завжди можете перемогти. Та лише за однієї умови: якщо ви готові до роботи". Опра Вінфрі
- "Секрет успіху в тому, щоб викликати обурення у якомога більшої кількості людей". Бернард Шоу
- "Успіх – це рух від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму". Вінстон Черчилль
- "Якщо ви хочете досягти успіху, уникайте п'яти вад: сонливості, ліні, страху, гніву і нерішучості". Конфуцій
- "Успіх – це самореалізація і перемога над собою. Це коли твоє життя і буття залишає позитивний слід на Землі. Коли завдяки твоїм зусиллям вдається змінити життя людей". Мирослава Гонгадзе
- "Успіх – це ще не крапка, невдача – це ще не кінець: єдине, що має значення, – це мужність продовжувати боротьбу". Вінстон Черчилль.
- "Талант – це здатність вірити в успіх. Повна маячня, коли кажуть, що я раптом відкрив у собі обдарування. Я просто працював". Джон Леннон
- "В основі Amazon лежать три ідеї, які дозволили компанії домогтися успіху: ставте клієнта на перше місце, будьте винахідливими й терплячими". Джеффрі Безос
Красиві висловлювання від успішних людей / Фото Canva
- "Успіх – це свобода бути собою. Це коли ти знаходиш своє покликання та маєш відвагу і волю втілити його в життя. Лише тоді успіх приносить збагачення особистості, наповнює сенсом життя і приносить позитив у світ". Мирослава Гонгадзе
- "Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору". Христофор Колумб
- "Думай, як королева. Королева не боїться зазнати невдачі. Невдача – ще одна сходинка на шляху до величі". Опра Вінфрі
- "Запам’ятайте, що не досягти успіху – іноді теж велика удача". Далай Лама
- "Щоб досягти успіху в поставленому завданні, важливо мати когось, для кого ви бажаєте його вирішити. Найбільші моменти життя пов'язані не з досягненнями заради задоволення власного самолюбства, а, скоріше, з тим, що ми робимо для людей, яких любимо і цінуємо, чиєї поваги ми прагнемо досягти". Волт Дісней
- "Успіх не оснований на концепті "подивіться, що я можу". Успіх – це почуття всередині тебе і переконаність у тому, що тобі є що сказати своїм власним способом. І я впевнений, що ми всі повинні боротися, щоб підтримувати наш унікальний стиль і смак у світі, який намагається нас підпорядкувати". Ральф Лорен
- "Той, хто не досить сміливий, щоб ризикувати, – нічого і не доб’ється у житті". Мохаммед Алі