Важко знайти людину, яка не прагне досягти успіху. Ми дивимося на світових зірок і хочемо такого самого життя, а інколи прагнемо й більшого. Звичайно, шлях до перемоги не всіяний квітами, хорошими людьми та яскравими фарбами. Часто потрібно подолати багато перешкод та виплакати купу сліз, щоб підкорити вершину.