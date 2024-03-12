Не только невероятный талант, но и ежедневный труд может дать человеку желанный успех. Кроме того, важно не опускать руки при первой же неудаче. А вдохновят вас на новые свершения цитаты, которые собрал LifeStyle 24. Эти слова принадлежат известным личностям, которые смогли добиться крутых результатов в жизни.

Меткие высказывания 15 правдивых цитат о счастье, которое все так пытаются найти

Цитаты об успехе, которые вдохновляют и мотивируют

"Самый большой секрет успеха в том, что секрета нет. Независимо от ваших целей, вы всегда можете победить. Но только при одном условии: если вы готовы к работе". Опра Уинфри

"Секрет успеха в том, чтобы вызвать негодование у как можно большего количества людей". Бернард Шоу

"Успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма". Уинстон Черчилль

"Если вы хотите достичь успеха, избегайте пяти пороков: сонливости, лени, страха, гнева и нерешительности". Конфуций

"Успех – это самореализация и победа над собой. Это когда твоя жизнь и бытие оставляет положительный след на Земле. Когда благодаря твоим усилиям удается изменить жизнь людей". Мирослава Гонгадзе

"Успех – это еще не точка, неудача – это еще не конец: единственное, что имеет значение, – это мужество продолжать борьбу". Уинстон Черчилль.

"Талант – это способность верить в успех. Полный бред, когда говорят, что я вдруг открыл в себе дарование. Я просто работал". Джон Леннон

"В основе Amazon лежат три идеи, которые позволили компании добиться успеха: ставьте клиента на первое место, будьте изобретательными и терпеливыми". Джеффри Безос

Красивые высказывания от успешных людей / Фото Canva