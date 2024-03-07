Нет рецепта, который поможет стать счастливым. Однако есть люди, события, эмоции и вещи, которые могут сделать нас такими. Нужно только внимательнее присмотреться ко всему, что происходит в жизни, отмечает LifeStyle 24.
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Невероятные цитаты о счастье, которые заставляют задуматься
- "Порой, за счастье надо бороться даже с самим собой". "Гордость и предубеждение"
- "Какая разница, кто сильнее, кто умнее, кто красивее, кто богаче? Ведь, в конечном итоге, имеет значение только то, счастливый ты человек или нет". Ошо
- "У меня нет рецепта счастья, но думаю, что счастьем движет желание. Счастье не придет через обязанность или принуждение". Ванесса Паради
- "И все-таки самые потрясающие, самые важные, самые сложные отношения – это отношения с самим собой. И если ты встретишь того, кто полюбит тебя такой, какой ты любишь себя, то это большое счастье". "Секс в большом городе"
Печальное это дело – быть человеком. Нам столько всего дано, а потом мы вынуждены наблюдать, как все это забирают. Тебе дают любовь, а потом приходится смотреть, как родной человек умирает. Тебе дают цветок, а потом ты видишь, как он умирает. Нам дают надежду, когда мы молоды, а потом мы становимся старше и неизбежно наступает понимание: "Неужели?". Я люблю моду, я люблю цветы. Я думаю, что жить нужно ради хороших моментов. Ничто не сделает меня грустнее или счастливее прекрасного букета пионов. Обожаю пионы. Они такие красивые, яркие. Но я смотрю на них и думаю о том, что через два дня они засохнут. Так грустно! Но мне никогда не удавалось видеть просто счастье или просто печаль. Я стараюсь увидеть все целиком, как процесс, и грустно мне от этого не становится, – Том Форд
- "Быть счастливым не значит, что у вас всё совершенно, это значит, что вы научились смотреть сквозь несовершенства". Приянка Чопра
- "Хотите изменить свою жизнь!? То действуйте, вместо того, чтобы искать оправдания, замыкаться и притворяться счастливым". "Доктор Хаус"
Слова о счастье, от которых становится теплее на душе / Фото Canva
- "Счастье никогда долго не длится. Счастье все – день, час, одна минута". Иван Франко
- "Настоящее счастье стоит недорого: если за него приходится платить высокую цену, значит, это фальшивка". Коко Шанель
- "Счастье – это то, чего, возможно, мы так и не найдем, хотя всегда будем искать, несмотря ни на что". "В погоне за счастьем"
- "Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – это когда тебя любят, настоящее счастье – это когда любишь ты". Конфуций
- "Если ты действительно счастлив, без разницы, что люди думают". Неизвестный автор
Счастье – это состояние души. Ты можешь быть счастливым, а можешь быть несчастным – все зависит от твоего взгляда на вещи. Поэтому я думаю, что счастье – это достаток, но речь идет не о богатстве. Мы все разные, и некоторые из нас не могут быть счастливыми за рутинной работой. У меня был брат, он работал почтальоном, и я ему ужасно завидовал. Ему перепадало все веселье. У него был трейлер, он часто ходил на рыбалку, без забот о платежных ведомостях, сюжетах и прибыли. Он был счастлив, – Уолт Дисней
- "Искусство быть счастливым заключается в способности находить счастье в простых вещах". Неизвестный автор
- "Когда мне было 5 лет, моя мама всегда говорила мне, что счастье – это ключ к жизни. Когда я пошел в школу, меня спросили, кем хочу быть, когда вырасту. Я написал "счастливым". Они сказали мне, что я не понимаю задачи, а я сказал им, что они не понимают жизни". Джон Леннон