Немає рецепта, який допоможе стати щасливим. Однак є люди, події, емоції та речі, які можуть зробити нас такими. Потрібно лише уважніше придивитися до всього, що відбувається у житті, зазначає LifeStyle 24.

Теж цікаво 15 цитат про дружбу, які розчулюють до глибини душі

Неймовірні цитати про щастя, які змушують задуматися

"Часом, за щастя треба боротися навіть з самим собою". "Гордість і упередження"

"Яка різниця, хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже, в кінцевому підсумку, має значення тільки те, щаслива ти людина чи ні". Ошо

"У мене немає рецепта щастя, але гадаю, що щастям рухає бажання. Щастя не прийде через обов`язок чи примус". Ванесса Параді

"І все-таки найбільш приголомшливі, найважливіші, найскладніші стосунки – це стосунки з самим собою. І якщо ти зустрінеш того, хто полюбить тебе такою, якою ти любиш себе, то це велике щастя". "Секс і місто"

Сумна це справа – бути людиною. Нам стільки всього дано, а потім ми змушені спостерігати, як усе це забирають. Тобі дають любов, а потім доводиться дивитися, як рідна людина помирає. Тобі дають квітку, а потім ти бачиш, як вона помирає. Нам дають надію, коли ми молоді, а потім ми стаємо старшими й неминуче настає розуміння: "Невже?". Я люблю моду, я люблю квіти. Я гадаю, що жити потрібно заради гарних моментів. Ніщо не зробить мене сумнішим або щасливішим за прекрасний букет півоній. Обожнюю півонії. Вони такі красиві, яскраві. Але я дивлюся на них і думаю про те, що через два дні вони засохнуть. Так сумно! Але мені ніколи не вдавалося бачити просто щастя або просто печаль. Я намагаюся побачити все цілком, як процес, і сумно мені від цього не стає, – Том Форд

"Бути щасливим не означає, що у вас все досконало, це означає, що ви навчилися дивитися крізь недосконалості". Пріянка Чопра

"Хочете змінити своє життя!? То дійте, замість того, щоб шукати виправдання, замикатися і прикидатися щасливим". "Доктор Хаус"

Слова про щастя, від яких стає тепліше на душі / Фото Canva

"Щастя ніколи довго не триває. Щастя все – день, година, одна хвилина". Іван Франко

"Справжнє щастя коштує недорого: якщо за нього доводиться платити високу ціну, значить, це фальшивка". Коко Шанель

"Щастя – це те, чого, можливо, ми так і не знайдемо, хоча завжди будемо шукати, попри все". "У гонитві за щастям"

"Щастя – це коли тебе розуміють, велике щастя – це коли тебе люблять, справжнє щастя – це коли любиш ти". Конфуцій

"Якщо ти справді щасливий, без різниці, що люди думають". Невідомий автор

Щастя – це стан душі. Ти можеш бути щасливим, а можеш бути нещасним – все залежить від твого погляду на речі. Тому я гадаю, що щастя – це достаток, але йдеться не про багатство. Ми всі різні, і деякі з нас не можуть бути щасливими за рутинною роботою. У мене був брат, він працював листоношею, і я йому страшенно заздрив. Йому перепадали всі веселощі. У нього був трейлер, він часто ходив на риболовлю, без турбот про платіжні відомості, сюжети й прибуток. Він був щасливий, – Волт Дісней