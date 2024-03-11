Деякі люди сприймають самотність геть по-іншому. Для них вона про свободу, рівновагу, емоційну стабільність та любов до себе. У кожного своя життєва філософія, яку потрібно зрозуміти. Сьогодні LifeStyle 24 зібрав цитати відомих особистостей про самотність, у яких вони поділилися власними переживаннями.
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Цитати про самотність, від яких сльози на очах
- "Самотність – це коли ти можеш вийти та посидіти на ґанку на самоті. Самотність – це коли тобі потрібно самому виносити сміття, тому що його в будинку назбиралася грьобана купа, а винести більше нікому". Бред Пітт
- "Донедавна я не думала, що люди можуть добровільно вибирати самотність. І що є сильніші почуття, ніж бажання уникнути самотності". З книги Кадзуо Ішіґуро "Клара і Сонце"
- "Людина самотня, коли любить, і самотня, коли вмирає. Нікому немає діла до людини, повністю зануреної у власні переживання". Джон Голсуорсі
- "Самотність не можна вилікувати галасливою компанією. Самотність можна вилікувати зіткненням з реальністю". Ентоні де Мелло
- "Ми часто буваємо більш самотні серед людей, ніж у тиші своїх кімнат". Генрі Девід Торо
Що казали відомі люди про самотність / Фото Canva
- "Найгірша самотність – це коли людині незатишно з самим собою". Марк Твен
- "Плата за індивідуальність – самотність". Невідомий автор
- "Воістину, моя самотність відкрила мені небо!" Григорій Сковорода
- "Нам усім треба знати, що ми важливі, що нас люблять. Це глибоко закорінені потреби, які гарантують утіху від стосунків, і коли їх задоволено, наше життя зазвичай стає здоровішим, продуктивнішим і загалом приємнішим. А якщо ці потреби так і залишаються незадоволеними, ми страждаємо. Коли ми в полоні таких страждань, важко уявити, що ці муки – частина задуму еволюції. Проте очевидно, що самотність виконує життєво важливу функцію. Вона попереджає нас, коли бракує дечого необхідного для виживання – соціального зв’язку". З книги Вівек Мурті "Самотність. Сила людських стосунків"
- "Немає самотності страшніше, ніж самотність у натовпі". Едгар Аллан По