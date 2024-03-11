Деякі люди сприймають самотність геть по-іншому. Для них вона про свободу, рівновагу, емоційну стабільність та любов до себе. У кожного своя життєва філософія, яку потрібно зрозуміти. Сьогодні LifeStyle 24 зібрав цитати відомих особистостей про самотність, у яких вони поділилися власними переживаннями.

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Цитати про самотність, від яких сльози на очах

"Самотність – це коли ти можеш вийти та посидіти на ґанку на самоті. Самотність – це коли тобі потрібно самому виносити сміття, тому що його в будинку назбиралася грьобана купа, а винести більше нікому". Бред Пітт

"Донедавна я не думала, що люди можуть добровільно вибирати самотність. І що є сильніші почуття, ніж бажання уникнути самотності". З книги Кадзуо Ішіґуро "Клара і Сонце"

"Людина самотня, коли любить, і самотня, коли вмирає. Нікому немає діла до людини, повністю зануреної у власні переживання". Джон Голсуорсі

"Самотність не можна вилікувати галасливою компанією. Самотність можна вилікувати зіткненням з реальністю". Ентоні де Мелло

"Ми часто буваємо більш самотні серед людей, ніж у тиші своїх кімнат". Генрі Девід Торо

Що казали відомі люди про самотність / Фото Canva