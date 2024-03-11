Некоторые люди воспринимают одиночество совершенно по-другому. Для них оно о свободе, равновесии, эмоциональной стабильности и любви к себе. У каждого своя жизненная философия, которую нужно понять. Сегодня LifeStyle 24 собрал цитаты известных личностей об одиночестве, в которых они поделились собственными переживаниями.
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Цитаты про одиночество, от которых слезы на глазах
- "Одиночество – это когда ты можешь выйти и посидеть на крыльце в одиночестве. Одиночество – это когда тебе нужно самому выносить мусор, потому что его в доме насобиралась гребаная куча, а вынести больше некому". Брэд Питт
- "До недавнего времени я не думала, что люди могут добровольно выбирать одиночество. И что есть более сильные чувства, чем желание избежать одиночества". Из книги Кадзуо Ишигуро "Клара и Солнце"
- "Человек одинок, когда любит, и одинок, когда умирает. Никому нет дела до человека, полностью погруженного в собственные переживания". Джон Голсуорси
- "Одиночество нельзя вылечить шумной компанией. Одиночество можно вылечить столкновением с реальностью". Энтони де Мелло
- "Мы часто бываем более одиноки среди людей, чем в тишине своих комнат". Генри Дэвид Торо
Что говорили известные люди об одиночестве / Фото Canva
- "Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой". Марк Твен
- "Плата за индивидуальность – одиночество". Неизвестный автор
- "Воистину, мое одиночество открыло мне небо!" Григорий Сковорода
- "Нам всем надо знать, что мы важны, что нас любят. Это глубоко укоренившиеся потребности, которые гарантируют утешение от отношений, и когда они удовлетворены, наша жизнь обычно становится здоровее, продуктивнее и в целом приятнее. А если эти потребности так и остаются неудовлетворенными, мы страдаем. Когда мы в плену таких страданий, трудно представить, что эти мучения – часть замысла эволюции. Однако очевидно, что одиночество выполняет жизненно важную функцию. Оно предупреждает нас, когда не хватает кое-чего необходимого для выживания – социальной связи". Из книги Вивек Мурти "Одиночество. Сила человеческих отношений"
- "Нет одиночества страшнее, чем одиночество в толпе". Эдгар Аллан По