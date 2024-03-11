Некоторые люди воспринимают одиночество совершенно по-другому. Для них оно о свободе, равновесии, эмоциональной стабильности и любви к себе. У каждого своя жизненная философия, которую нужно понять. Сегодня LifeStyle 24 собрал цитаты известных личностей об одиночестве, в которых они поделились собственными переживаниями.

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Цитаты про одиночество, от которых слезы на глазах

"Одиночество – это когда ты можешь выйти и посидеть на крыльце в одиночестве. Одиночество – это когда тебе нужно самому выносить мусор, потому что его в доме насобиралась гребаная куча, а вынести больше некому". Брэд Питт

"До недавнего времени я не думала, что люди могут добровольно выбирать одиночество. И что есть более сильные чувства, чем желание избежать одиночества". Из книги Кадзуо Ишигуро "Клара и Солнце"

"Человек одинок, когда любит, и одинок, когда умирает. Никому нет дела до человека, полностью погруженного в собственные переживания". Джон Голсуорси

"Одиночество нельзя вылечить шумной компанией. Одиночество можно вылечить столкновением с реальностью". Энтони де Мелло

"Мы часто бываем более одиноки среди людей, чем в тишине своих комнат". Генри Дэвид Торо

Что говорили известные люди об одиночестве / Фото Canva