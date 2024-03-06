Сегодня LifeStyle 24 предлагает ознакомиться с цитатами о любви из книг известных писателей. Такие искренние слова пробирают до мурашек и заставляют растаять даже самое холодное сердце.
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Цитаты о любви из книг
- "В прошлый раз я сказал, что ты нравишься мне. Нужно было быть более решительным и сказать, что я люблю тебя". Дэниел Киз "Цветы для Элджернона"
- "Работа может приносить удовольствие и ощущение смысла, но его невозможно сравнить с крепким чувством близости и совместного счастья, которые дарит личная жизнь и которые вы лелеете вместе с родными и близкими". Клейтон Кристенсен, Джеймс Олворт, Карен Диллон "Как вы построите свою жизнь?"
- "Я обычный человек с обычными мыслями и жизнь прожил обычную. Мне не поставят памятник, имя мое скоро забудется, и все же я познал любовь, и мне этого достаточно". Николас Спаркс "Дневник памяти"
- "Я не могу жить без тебя. Ты – мой воздух, моя вода, мое солнце". Уильям Шекспир "Ромео и Джульетта"
- "Любовь – вещь сильная. Ее никто на свете не способен победить". Валентин Бердт "Все начинается в 13"
- "Умереть за любовь не сложно. Сложно найти любовь, за которую стоит умереть". Фредерик Бегбедер "Идеаль"
- "Какая это роскошь – в любую минуту иметь возможность обнять любимого человека". Сесилия Ахерн "P.S. Я люблю тебя"
- "Я люблю тебя больше, чем слова могут сказать". Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц"
- "Бабушка говорила, что дедушка был самым красивым парнем в деревне и что ей пришлось изрядно попотеть, пока он таки попался на ее крючок. Но она, возможно, немного и преувеличивала, потому что любила его так сильно, что это было видно до сих пор". Анджела Нанетти "Мой дедушка был черешней"
- "Только в те мгновения, когда вы видите людей смешными, вы действительно понимаете, как сильно вы их любите!" Агата Кристи "Автобиография"
- "Ты – это все, что мне нужно. Ты – моя жизнь, моя любовь, моя радость". Джейн Остин "Гордость и предубеждение"