Сьогодні LifeStyle 24 пропонує ознайомитися з цитатами про кохання з книг відомих письменників. Такі щирі слова пробирають до мурашок та змушують розтанути навіть найбільше холодне серце.
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Цитати про кохання з книг
- "Минулого разу я сказав, що ти подобаєшся мені. Потрібно було бути більш рішучим і сказати, що я люблю тебе". Деніел Кіз "Квіти для Елджернона"
- "Робота може приносити задоволення й відчуття сенсу, але його неможливо порівняти з міцним почуттям близькості й спільного щастя, які дарує особисте життя і які ви плекаєте разом із рідними й близькими". Клейтон Крістенсен, Джеймс Олворт, Карен Діллон "Як ви збудуєте своє життя?"
- "Я звичайна людина зі звичайними думками й життя прожив звичайнісінько. Мені не поставлять пам'ятник, ім'я моє скоро забудеться, і все ж я пізнав любов, і мені цього достатньо". Ніколас Спаркс "Щоденник пам'яті"
- "Я не можу жити без тебе. Ти – моє повітря, моя вода, моє сонце". Вільям Шекспір "Ромео і Джульєтта"
- "Кохання – річ сильна. Його ніхто на світі не здатний перемогти". Валентин Бердт "Все починається в 13"
- "Померти за любов не складно. Складно знайти любов, за яку варто померти". Фредерік Бегбедер "Ідеаль"
- "Яка це розкіш – у будь-яку хвилину мати можливість обійняти кохану людину". Сесілія Ахерн "P.S. Я кохаю тебе"
- "Я люблю тебе більше, ніж слова можуть сказати". Антуан де Сент-Екзюпері "Маленький принц"
- "Бабця казала, що дідусь був найгарнішим хлопцем у селі й що їй довелося добряче попріти, доки він таки спіймався на її гачок. Але вона, можливо, трохи й перебільшувала, бо любила його так сильно, що це було видно й досі". Анджела Нанетті "Мій дідусь був черешнею"
- "Тільки в ті миті, коли ви бачите людей смішними, ви дійсно розумієте, як сильно ви їх любите!" Агата Крісті "Автобіографія"
- "Ти – це все, що мені потрібно. Ти – моє життя, моя любов, моя радість". Джейн Остін "Гордість і упередження"