Жінка відмовилася від уколів краси та пластичних операцій. Адже вважає, що старіти потрібно природно. До того ж модель не зловживає ніякими дієтами, а свою приголомшливу фігуру підкреслює корсетами та одягом чорного кольору, зазначає LifeStyle 24.

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Моніка Беллуччі про красу

Моніка Беллуччі полюбляє плавання, тому декілька разів на тиждень ходить у басейн. Крім того, акторка віддає перевагу ранковій зарядці, пілатесу та йозі. Навіть у різні поїздки вона бере фітнес-гумки, аби займатися спортом.

Цитати Моніки Беллуччі

"Краса – це великий шанс, за нього можна тільки дякувати. До того ж вона мине, потрібно тільки трохи почекати".

"Без макіяжу багато жінок почуваються вразливими. Косметика може бути способом створення певної дистанції між нами та іншими людьми. Але водночас макіяж – це своєрідна форма щедрості, тому що ми прагнемо бути красивими не лише заради себе, а й заради інших. Косметика змінює не лише обличчя, а й особистість".

"Одного разу мене просто вразила така думка: "Красиві жінки створені для хлопців, позбавлених уяви". Я знаю безліч красивих людей, чиє життя – це суцільний жах. Тому що у них немає нічого, крім краси, тому що їм нудно з самими собою, тому що вони існують, лише відображаючись в очах інших".

"Краса надихає поетів, але ображає посередніх людей. Хтось сприймає красу як образу. Краса провокує цікавість та лють, робить людей агресивними. Коли вродлива жінка входить у приміщення, більшість чоловіків відчувають бажання, а більшість жінок – злість".

"Не можу відмовити собі в улюбленій страві – пасті. Та й повз інших смачних, але, на жаль, калорійних страв, пройти не можу. Мій секрет у тому, що я стежу за розміром порцій: якщо не хочеш ні в чому собі відмовляти, не можна переїдати. Це стосується й обожнюваного мною вина", – каже модель.

Не забуває Беллуччі доглядати й за своїм розкішним волоссям. Зокрема, вона користується оливковою олією, яку наносить на 20 хвилин. А от для шкіри готує омолоджувальні маски. Цікаво, що свого віку Моніка не соромиться:

Нізащо у світі не хотіла б, щоб мені знову було двадцять. Зараз я набагато щасливіша, ніж тоді, адже в тому віці ми ще тільки пізнаємо себе, намагаємося зрозуміти, ким хочемо бути, страждаємо від невпевненості в собі. Зараз я точно знаю, що мені потрібно, а без чого я можу прожити.

Цитати Моніки Беллуччі