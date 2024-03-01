Женщина отказалась от уколов красоты и пластических операций. Ведь считает, что стареть нужно естественно. К тому же модель не злоупотребляет никакими диетами, а свою потрясающую фигуру подчеркивает корсетами и одеждой черного цвета, отмечает LifeStyle 24.

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Моника Беллуччи о красоте

Моника Беллуччи любит плавание, поэтому несколько раз в неделю ходит в бассейн. Кроме того, актриса предпочитает утреннюю зарядку, пилатес и йогу. Даже в различные поездки она берет фитнес-резинки, чтобы заниматься спортом.

Цитаты Моники Беллуччи

"Красота – это большой шанс, за него можно только благодарить. К тому же она пройдет, нужно только немного подождать".

"Без макияжа многие женщины чувствуют себя уязвимыми. Косметика может быть способом создания определенной дистанции между нами и другими людьми. Но в то же время макияж – это своеобразная форма щедрости, потому что мы стремимся быть красивыми не только ради себя, но и ради других. Косметика меняет не только лицо, но и личность".

"Однажды меня просто поразила такая мысль: "Красивые женщины созданы для парней, лишенных воображения". Я знаю множество красивых людей, чья жизнь – это сплошной ужас. Потому что у них нет ничего, кроме красоты, потому что им скучно с самими собой, потому что они существуют, лишь отражаясь в глазах других".

"Красота вдохновляет поэтов, но оскорбляет посредственных людей. Кто-то воспринимает красоту как оскорбление. Красота провоцирует любопытство и ярость, делает людей агрессивными. Когда красивая женщина входит в помещение, большинство мужчин испытывают желание, а большинство женщин – злость".

"Не могу отказать себе в любимом блюде – пасте. Да и мимо других вкусных, но, к сожалению, калорийных блюд, пройти не могу. Мой секрет в том, что я слежу за размером порций: если не хочешь ни в чем себе отказывать, нельзя переедать. Это касается и обожаемого мной вина", – говорит модель.

Не забывает Беллуччи ухаживать и за своими роскошными волосами. В частности, она пользуется оливковым маслом, которое наносит на 20 минут. А вот для кожи готовит омолаживающие маски. Интересно, что своего возраста Моника не стесняется:

Ни за что в мире не хотела бы, чтобы мне снова было двадцать. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только познаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить.

Цитаты Моники Беллуччи