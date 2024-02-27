Фильмы, в которых снялась знаменитость, сделали ее самой популярной актрисой и секс-символом 50-х годов. А личная жизнь Монро всегда интересовала журналистов и поклонников.
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Кроме красоты и таланта, блондинка также обладала невероятной мудростью. Ведь ее фразы даже сейчас остаются актуальными и правдивыми. Далее LifeStyle 24 публикует лучшие цитаты Мэрилин Монро.
Цитаты Мэрилин Монро о карьере
- "Любовь и работа – единственные стоящие вещи в жизни. Работа – это своеобразная форма любви".
- "Карьера – замечательная вещь, но она никого не сможет согреть в холодную ночь".
- "Слава для меня – это что-то сиюминутное; счастье не длится долго. Слава не может жить каждый день, она действительно вдохновляет, но только временно. Популярность – как икра: она, конечно, очень вкусная, но если вы едите ее каждый день, она вам быстро надоест".
- "Если я буду уважаема только тем, что умерла молодой, это не стоило труда".
Цитаты Мэрилин Монро о мужчинах
- "Я согласна жить в мире, которым правят мужчины, до тех пор, пока могу быть в этом мире женщиной".
- "Мужчина – это человек, который постоянно забывает дату твоего рождения, зато прекрасно помнит твой возраст".
- "Все мужчины одинаковы. А разные лица необходимы для того, чтобы женщины могли их различать".
- "Я одеваюсь для мужчин. Женщины всегда смотрят на мой гардероб критически. И только мужчины могут его по-настоящему оценить".
Цитаты Мэрилин Монро о женщинах
- "Красота и женственность не имеют возраста, эти качества нельзя создать. Женские чары нельзя производить промышленным способом, как бы кому этого не хотелось. Истинную красоту порождает женственность. Женская привлекательность только тогда и сильна, когда она естественна и стихийна".
- "У женщины два основных оружия: слезы и тушь для ресниц. К сожалению, их нельзя использовать одновременно".
- "Мы, красивые женщины, обязаны казаться глупыми, чтобы не беспокоить мужчин".
- "Дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир!"