"Любов – як чашка гарячої кави": 10 влучних висловів, які сподобаються поціновувачам цього напою
26 лютого 2024, 14:56Читать новость на русском
Без кави не можуть уявити ранок, осінь та читання книг чимало людей. Адже цей напій здатний огорнути особливим затишком, зробити холодні вечори теплішими та додати до сімейних зустрічей більше любові й дружньої атмосфери.
Деякі відомі люди також є або були поціновувачами кави. А їхні вислови про улюблений напій розлітаються мережею. LifeStyle 24 зібрав найкращі цитати про каву від Софі Лорен, Сесілії Ахерн та інших.
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Добірка красивих висловів про каву
- "Кава нагадує дим багаття: то дивує фруктовими нотами, то пахне, як нова книга. Важко вловити та передати словами смак, але впізнати й зберегти справжнє кохання – важче". Ентоні Капела
- "Немає кращого приворотного зілля за звичайну каву, зварену власноруч. Коли чоловік її спробує, він уже нікуди не дінеться". Софі Лорен
- "Любов – як чашка гарячої кави. З її допомогою можна й отримати тепло, й сильно обпектися". Сесілія Ахерн
- "Цей світ не такий вже й поганий, доки в ньому є кава". Кассандра Клер
- "У світі, безумовно, є речі, які варті того, щоб їм зберігали вірність. Наприклад, кава". Джон Голсуорсі
- "Прожити життя – це як випити чашку кави: не вистачить сміливості завжди кохати одну дівчину – будеш пити її наодинці". З фільму "Привиди колишніх подружок"
- "Кава – це не напій. Це довгі затишні розмови, приємні зустрічі й милі побачення. Це бадьорий ранок та м’який молочний вечір, кава – це настрій. Настрій жити!" Джон Лассетер
- "Заради кави можна піти на все. Навіть на роботу". Білл Гейтс
- "Для натхнення мені потрібні лише відкритий рояль, тиша та чашечка кави. Від запаху народжується музика, тиша дозволяє її почути, а рояль втілити у життя". Йоганн Штраус
- "Дозвольте мені прокинутись поруч з вами, випити ранішньої кави й прогулятись містом, тримаючись за руки, і я буду щаслива до кінця свого чортового маленького життя". Шарлотта Ерікссон