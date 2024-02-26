Деякі відомі люди також є або були поціновувачами кави. А їхні вислови про улюблений напій розлітаються мережею. LifeStyle 24 зібрав найкращі цитати про каву від Софі Лорен, Сесілії Ахерн та інших.
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Добірка красивих висловів про каву
- "Кава нагадує дим багаття: то дивує фруктовими нотами, то пахне, як нова книга. Важко вловити та передати словами смак, але впізнати й зберегти справжнє кохання – важче". Ентоні Капела
- "Немає кращого приворотного зілля за звичайну каву, зварену власноруч. Коли чоловік її спробує, він уже нікуди не дінеться". Софі Лорен
- "Любов – як чашка гарячої кави. З її допомогою можна й отримати тепло, й сильно обпектися". Сесілія Ахерн
- "Цей світ не такий вже й поганий, доки в ньому є кава". Кассандра Клер
- "У світі, безумовно, є речі, які варті того, щоб їм зберігали вірність. Наприклад, кава". Джон Голсуорсі
Цитати відомих людей про каву / Фото Canva
- "Прожити життя – це як випити чашку кави: не вистачить сміливості завжди кохати одну дівчину – будеш пити її наодинці". З фільму "Привиди колишніх подружок"
- "Кава – це не напій. Це довгі затишні розмови, приємні зустрічі й милі побачення. Це бадьорий ранок та м’який молочний вечір, кава – це настрій. Настрій жити!" Джон Лассетер
- "Заради кави можна піти на все. Навіть на роботу". Білл Гейтс
- "Для натхнення мені потрібні лише відкритий рояль, тиша та чашечка кави. Від запаху народжується музика, тиша дозволяє її почути, а рояль втілити у життя". Йоганн Штраус
- "Дозвольте мені прокинутись поруч з вами, випити ранішньої кави й прогулятись містом, тримаючись за руки, і я буду щаслива до кінця свого чортового маленького життя". Шарлотта Ерікссон