Деякі відомі люди також є або були поціновувачами кави. А їхні вислови про улюблений напій розлітаються мережею. LifeStyle 24 зібрав найкращі цитати про каву від Софі Лорен, Сесілії Ахерн та інших.

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Добірка красивих висловів про каву

"Кава нагадує дим багаття: то дивує фруктовими нотами, то пахне, як нова книга. Важко вловити та передати словами смак, але впізнати й зберегти справжнє кохання – важче". Ентоні Капела

"Немає кращого приворотного зілля за звичайну каву, зварену власноруч. Коли чоловік її спробує, він уже нікуди не дінеться". Софі Лорен

"Любов – як чашка гарячої кави. З її допомогою можна й отримати тепло, й сильно обпектися". Сесілія Ахерн

"Цей світ не такий вже й поганий, доки в ньому є кава". Кассандра Клер

"У світі, безумовно, є речі, які варті того, щоб їм зберігали вірність. Наприклад, кава". Джон Голсуорсі

Цитати відомих людей про каву / Фото Canva