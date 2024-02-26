Некоторые известные люди также являются или были ценителями кофе. А их высказывания о любимом напитке разлетаются по сети. LifeStyle 24 собрал лучшие цитаты о кофе от Софи Лорен, Сесилии Ахерн и других.

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Подборка красивых высказываний о кофе

"Кофе напоминает дым костра: то удивляет фруктовыми нотами, то пахнет, как новая книга. Трудно уловить и передать словами вкус, но узнать и сохранить настоящую любовь – труднее". Энтони Капелла

"Нет лучшего приворотного зелья, чем обычный кофе, сваренный собственноручно. Когда мужчина его попробует, он уже никуда не денется". Софи Лорен

"Любовь – как чашка горячего кофе. С ее помощью можно и получить тепло, и сильно обжечься". Сесилия Ахерн

"Этот мир не такой уж и плохой, пока в нем есть кофе". Кассандра Клэр

"В мире, безусловно, есть вещи, которые стоят того, чтобы им хранили верность. Например, кофе". Джон Голсуорси

Цитаты известных людей о кофе / Фото Canva