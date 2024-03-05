LifeStyle 24 зробив добірку висловлювань з популярних та культових фільмів. Ці слова справді мотивують та заставляють задуматися про життя.
До речі Про чоловіків, сексуальність та оргазм: 20 найкращих цитат з культового серіалу "Секс і місто"
Цитати, які варто запам'ятати
- "Щоразу, коли я впадаю у відчай, пам'ятаю, що шлях правди й любові завжди перемагав. Можуть бути тирани й вбивці, і на деякий час вони можуть здатися непереможними, але зрештою, вони завжди програють. Думайте про це: завжди". З фільму "Ґанді"
- "Все можливо, навіть неможливе". З фільму "Мері Поппінс повертається"
- "Тримай своїх друзів близько, а ворогів ще ближче". З фільму "Хрещений батько. Частина II"
- "Життя плине досить швидко. Якщо час від часу не зупинятися і не озиратися навколо – можна все пропустити". З фільму "Феріс Бьюлер бере вихідний"
- "Мама завжди говорила, що людина має попрощатися з минулим, перш ніж іти далі". З фільму "Форрест Гамп"
- "Я вважаю, що життя є подарунком, і не збираюсь його витрачати. Ви не знаєте, з чим ви будете розбиратися далі. Ви вчитеся сприймати життя так, як вам підходить. Щоб кожен день був важливим". З фільму "Титанік"
- "У якийсь момент ти повинен вирішити, ким хочеш бути. Ніхто не може дозволити собі прийняти таке рішення за тебе". З фільму "Місячне сяйво"
- "Немає нічого кращого за дім". З фільму "Чарівник країни Оз"
Фільм "Чарівник країни Оз" / Кадр з фільму
- "Наше ім'я не має значення, ми відомі своїми діями". З фільму "Бетмен повертається"
- "Мама говорила, що смерть – це частина життя. Як би я хотів, щоб це було не так". З фільму "Форрест Гамп"
- "Кохання – це коли не потрібно говорити "вибач"". З фільму "Історія кохання"
- "Великими людьми не народжуються – ними стають". З фільму "Хрещений батько".
- "Зрештою, завтра буде зовсім інший день!" З фільму "Віднесені вітром"
- "Кумедно, як ми запам’ятовуємо те, що відбувається: я не пам’ятаю як народився, що отримав у подарунок на перше Різдво і як уперше вирушив на пікнік, але я пам’ятаю, як уперше почув найпрекрасніший голос у світі". З фільму "Форрест Гамп"
- "Не повинно бути кордонів для людських зусиль. Ми всі різні. Яким би поганим не здавалося життя, завжди є щось, що можна зробити й досягти успіху. Поки є життя, є надія". З фільму "Теорія всього"
- "Ніколи не дозволяй комусь говорити тобі, що ти не здатен щось зробити. Навіть мені. Гаразд? Ти мрієш, тож будь готовий захищати свою мрію. Люди не можуть робити щось самотужки, але вони хочуть сказати тобі, що і ти не можеш цього зробити. Якщо ти хочеш чогось, рухайся до нього". З фільму "У гонитві за щастям"
- "Єдине, що ми повинні вирішити – це що робити з часом, який нам виділено". З фільму "Володар перснів. Хранителі персня"