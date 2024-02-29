Стрічка чудово передає атмосферу Нью-Йорка тих років. Будні головних героїнь серіалу дуже насичені. Під час своїх дружніх посиденьок, пригод з чоловіками та складних періодів у житті, жінки сказали чимало цікавих фраз, які залишаються актуальними крізь роки, пише LifeStyle 24.

Неймовірні слова Мудрість крізь роки: найкращі цитати Мерилін Монро про чоловіків, жінок і кар'єру

Керрі Бредшоу про життя, стосунки та чоловіків

"Я виросла з чоловіків свого минулого, але ще не доросла до чоловіків свого майбутнього".

"Зрештою комп`ютери ламаються, люди помирають, стосунки руйнуються. І найкраще, що ми можемо зробити, – це глибоко зітхнути й перезавантажитися".

"Може, минуле – це якір, який тягне нас назад? Може, варто випустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким ти будеш?"

"Ми звикли думати, що справжнє кохання треба заслужити, треба подолати всі перешкоди у другому акті, перед тим як жити довго та щасливо у третьому. А якщо перешкод немає, чи це означає те, що чогось не вистачає? Невже потрібна драма, щоб стосунки спрацювали?"

"Можливо, саме наші помилки визначають долю? З чого б складалося наше життя без них? Якби ми ніколи не збивалися зі шляху, хіба ми любили б? Хіба у нас були б діти чи ми були б тими, ким є? Зрештою, змінюються пори року, змінюються міста, люди приходять у твоє життя, люди йдуть. Але приємно усвідомлювати, що ті, кого ти любиш, завжди у твоєму серці. І якщо тобі пощастить, ти їх колись зустрінеш".

Цитати Саманти Джонс, які варто запам'ятати

"Якби мене хвилювало те, що про мене говорять всі стерви в Нью-Йорку, я б ніколи не виходила з будинку".

"Поки ти незаміжня, весь світ як шведський стіл!"

"Послухайте мене, ідеальна людина – це лише ілюзія. Почніть жити своїм життям".

"Жоден чоловік не вартий того, щоб перестати через нього насолоджуватися життям".

"Я люблю тебе. Але себе я люблю більше".

Найкращі цитати героїнь серіалу "Секс і місто" / Кадр з серіалу

Міранда Гоббс про себе та чоловіків

"Чоловіки як таксі. Коли вони вільні, вони запалюють зелений вогник. Одного прекрасного дня чоловік вирішує, що час завести сім`ю, дітей і таке інше, і запалює вогник. І першій же жінці, яку він зустрічає, він відразу робить пропозицію. Це не доля, це нещасний випадок".

"Я хочу насолоджуватися своїм успіхом, а не просити вибачення за нього".

"Я знайду в собі богиню, навіть якщо здохну!"

"Сексуальність – це якість, яку чоловіки бачать у мені після того, як я підкорюю їх своєю індивідуальністю".

"Дивно. Ми можемо почуватися у повному порядку, і раптом все йде коту під хвіст, варто тільки хлопцеві не виправдати наші надії".

Життєва мудрість від Шарлотти Йорк