Лента прекрасно передает атмосферу Нью-Йорка тех лет. Будни главных героинь сериала очень насыщенные. Во время своих дружеских посиделок, приключений с мужчинами и сложных периодов в жизни, женщины сказали немало интересных фраз, которые остаются актуальными сквозь годы, пишет LifeStyle 24.

Невероятные слова Мудрость сквозь годы: лучшие цитаты Мэрилин Монро о мужчинах, женщинах и карьере

Кэрри Брэдшоу о жизни, отношениях и мужчинах

"Я выросла из мужчин своего прошлого, но еще не доросла до мужчин своего будущего".

"В конце концов компьютеры ломаются, люди умирают, отношения разрушаются. И лучшее, что мы можем сделать, – это глубоко вздохнуть и перезагрузиться".

"Может, прошлое – это якорь, который тянет нас назад? Может, стоит выпустить того, кем ты был, чтобы стать тем, кем ты будешь?"

"Мы привыкли думать, что настоящую любовь надо заслужить, надо преодолеть все препятствия во втором акте, перед тем как жить долго и счастливо в третьем. А если препятствий нет, означает ли это то, что чего-то не хватает? Неужели нужна драма, чтобы отношения сработали?"

"Возможно, именно наши ошибки определяют судьбу? Из чего бы состояла наша жизнь без них? Если бы мы никогда не сбивались с пути, разве мы любили бы? Разве у нас были бы дети или мы были бы теми, кем есть? В конце концов, меняются времена года, меняются города, люди приходят в твою жизнь, люди уходят. Но приятно осознавать, что те, кого ты любишь, всегда в твоем сердце. И если тебе повезет, ты их когда-то встретишь".

Цитаты Саманты Джонс, которые стоит запомнить

"Если бы меня волновало то, что обо мне говорят все стервы в Нью-Йорке, я бы никогда не выходила из дома".

"Пока ты незамужем, весь мир как шведский стол!"

"Послушайте меня, идеальный человек – это лишь иллюзия. Начните жить своей жизнью".

"Ни один мужчина не стоит того, чтобы перестать из-за него наслаждаться жизнью".

"Я люблю тебя. Но себя я люблю больше".

Лучшие цитаты героинь сериала "Секс в большом городе" / Кадр из сериала

Миранда Хоббс о себе и мужчинах

"Мужчины как такси. Когда они свободны, они зажигают зеленый огонек. В один прекрасный день мужчина решает, что пора завести семью, детей и прочее, и зажигает огонек. И первой же женщине, которую он встречает, он сразу делает предложение. Это не судьба, это несчастный случай".

"Я хочу наслаждаться своим успехом, а не просить прощения за него".

"Я найду в себе богиню, даже если сдохну!"

"Сексуальность – это качество, которое мужчины видят во мне после того, как я покоряю их своей индивидуальностью".

"Удивительно. Мы можем чувствовать себя в полном порядке, и вдруг все идет коту под хвост, стоит только парню не оправдать наши надежды".

Жизненная мудрость от Шарлотты Йорк