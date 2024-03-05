LifeStyle 24 сделал подборку высказываний из популярных и культовых фильмов. Эти слова действительно мотивируют и заставляют задуматься о жизни.
Кстати О мужчинах, сексуальность и оргазм: 20 лучших цитат из культового сериала "Секс в большом городе"
Цитаты, которые следует запомнить
- "Каждый раз, когда я впадаю в отчаяние, помню, что путь правды и любви всегда побеждал. Могут быть тираны и убийцы, и на некоторое время они могут показаться непобедимыми, но в конце концов, они всегда проигрывают. Думайте об этом: всегда". Из фильма "Ганди"
- "Все возможно, даже невозможное". Из фильма "Мэри Поппинс возвращается"
- "Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе". Из фильма "Крестный отец. Часть II"
- "Жизнь течет довольно быстро. Если время от времени не останавливаться и не оглядываться вокруг – можно все пропустить". Из фильма "Фэрис Бьюлер берет выходной"
- "Мама всегда говорила, что человек должен попрощаться с прошлым, прежде чем идти дальше". Из фильма "Форрест Гамп"
- "Я считаю, что жизнь является подарком, и не собираюсь его тратить. Вы не знаете, с чем вы будете разбираться дальше. Вы учитесь воспринимать жизнь так, как вам подходит. Чтобы каждый день был важным". Из фильма "Титаник"
- "В какой-то момент ты должен решить, кем хочешь быть. Никто не может позволить себе принять такое решение за тебя". Из фильма "Лунный свет"
- "Нет ничего лучше дома". Из фильма "Волшебник страны Оз"
Фильм "Волшебник страны Оз" / Кадр из фильма
- "Наше имя не имеет значения, мы известны своими действиями". Из фильма "Бэтмен возвращается"
- "Мама говорила, что смерть – это часть жизни. Как бы я хотел, чтобы это было не так". Из фильма "Форрест Гамп"
- "Любовь – это когда не нужно говорить "извини"". Из фильма "История любви"
- "Великими людьми не рождаются – ими становятся". Из фильма "Крестный отец".
- "В конце концов, завтра будет совсем другой день!" Из фильма "Унесенные ветром"
- "Забавно, как мы запоминаем то, что происходит: я не помню как родился, что получил в подарок на первое Рождество и как впервые отправился на пикник, но я помню, как впервые услышал самый прекрасный голос в мире". Из фильма "Форрест Гамп"
- "Не должно быть границ для человеческих усилий. Мы все разные. Какой бы плохой не казалась жизнь, всегда есть что-то, что можно сделать и добиться успеха. Пока есть жизнь, есть надежда". Из фильма "Теория всего"
- "Никогда не позволяй кому-то говорить тебе, что ты не способен что-то сделать. Даже мне. Хорошо? Ты мечтаешь, так будь готов защищать свою мечту. Люди не могут делать что-то самостоятельно, но они хотят сказать тебе, что и ты не можешь этого сделать. Если ты хочешь чего-то, двигайся к нему". Из фильма "В погоне за счастьем"
- "Единственное, что мы должны решить – это что делать со временем, которое нам выделено". Из фильма "Властелин колец. Хранители кольца"