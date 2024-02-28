20 красивих філософських цитат, якими можна підписати фото в інстаграмі
28 лютого 2024, 16:51Читать новость на русском
Придумати підпис до фото в інстаграмі – непросте завдання. Адже фраза повинна не лише подобатися, але й мати певний сенс та привернути увагу читачів до допису.
Нерідко люди підписують фото висловами відомих людей. Вони можуть бути філософськими, про кохання, життя або гроші. LifeStyle 24 зібрав цитати, які мотивують та чудово підійдуть для інстаграму.
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Красиві цитати для інстаграму
- "Якщо ви вирішили діяти, закрийте двері для сумнівів". Фрідріх Ніцше
- "Кожен живе, як хоче, і розплачується за це сам". Оскар Уайльд
- "День без сміху – це марно прожитий день". Чарлі Чаплін
- "Захочеш – знайдеш час, не захочеш – знайдеш причину". Бернард Шоу
- "Поки тебе хвалять, ти ще не на своїй дорозі, а на дорозі, до вподоби іншим". Фрідріх Ніцше
- "Мудрість – це дочка досвіду". Леонардо да Вінчі
- "Життя схоже на коробку шоколадних цукерок, ніколи не знаєш, що отримаєш". З фільму "Форрест Гамп"
- "Зрештою, людині дано всього одне життя – чому ж не прожити його як слід?" Джек Лондон
- "Життя було б трагічним, якби не було таким кумедним". Стівен Хокінг
- "Люби всіх, довіряй обраним і нікому не роби зла". Вільям Шекспір
- "Якщо цей тягар дістався мені, значить він мені до снаги". Маргарет Мітчелл “Звіяні вітром”
- "Навіть фальшива надія – краще, ніж нічого". З фільму "Той, що біжить лабіринтом"
- "Кохання – чудова квітка, але потрібна відвага, щоб підійти й зірвати її на краю жахливої прірви". Стендаль
- "Ніщо так сильно не руйнує людину, як тривала бездіяльність". Арістотель
- "Коли вам здасться, що мета недосяжна, не змінюйте мету – змінюйте свій план дій". Конфуцій
- "Майбутнє завжди починається зараз". Марк Странд
- "Гроші не головне в житті. Але не забудьте ними завестися, перш ніж сказати таку дурість". Бернард Шоу
- "Краще любити й втратити, ніж не любити зовсім". Ернест Гемінгвей
- "Добром потрібно відповідати на добро, а на зло потрібно відповідати справедливістю". Конфуцій
- "Життя занадто коротке, тому починайте з десерту". Барбара Стрейзанд