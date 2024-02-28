Нерідко люди підписують фото висловами відомих людей. Вони можуть бути філософськими, про кохання, життя або гроші. LifeStyle 24 зібрав цитати, які мотивують та чудово підійдуть для інстаграму.
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Красиві цитати для інстаграму
- "Якщо ви вирішили діяти, закрийте двері для сумнівів". Фрідріх Ніцше
- "Кожен живе, як хоче, і розплачується за це сам". Оскар Уайльд
- "День без сміху – це марно прожитий день". Чарлі Чаплін
- "Захочеш – знайдеш час, не захочеш – знайдеш причину". Бернард Шоу
- "Поки тебе хвалять, ти ще не на своїй дорозі, а на дорозі, до вподоби іншим". Фрідріх Ніцше
- "Мудрість – це дочка досвіду". Леонардо да Вінчі
- "Життя схоже на коробку шоколадних цукерок, ніколи не знаєш, що отримаєш". З фільму "Форрест Гамп"
- "Зрештою, людині дано всього одне життя – чому ж не прожити його як слід?" Джек Лондон
- "Життя було б трагічним, якби не було таким кумедним". Стівен Хокінг
- "Люби всіх, довіряй обраним і нікому не роби зла". Вільям Шекспір
Цитати для допису в інстаграм / Фото Unsplash
- "Якщо цей тягар дістався мені, значить він мені до снаги". Маргарет Мітчелл “Звіяні вітром”
- "Навіть фальшива надія – краще, ніж нічого". З фільму "Той, що біжить лабіринтом"
- "Кохання – чудова квітка, але потрібна відвага, щоб підійти й зірвати її на краю жахливої прірви". Стендаль
- "Ніщо так сильно не руйнує людину, як тривала бездіяльність". Арістотель
- "Коли вам здасться, що мета недосяжна, не змінюйте мету – змінюйте свій план дій". Конфуцій
- "Майбутнє завжди починається зараз". Марк Странд
- "Гроші не головне в житті. Але не забудьте ними завестися, перш ніж сказати таку дурість". Бернард Шоу
- "Краще любити й втратити, ніж не любити зовсім". Ернест Гемінгвей
- "Добром потрібно відповідати на добро, а на зло потрібно відповідати справедливістю". Конфуцій
- "Життя занадто коротке, тому починайте з десерту". Барбара Стрейзанд