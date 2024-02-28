Нерідко люди підписують фото висловами відомих людей. Вони можуть бути філософськими, про кохання, життя або гроші. LifeStyle 24 зібрав цитати, які мотивують та чудово підійдуть для інстаграму.

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Красиві цитати для інстаграму

"Якщо ви вирішили діяти, закрийте двері для сумнівів". Фрідріх Ніцше

"Кожен живе, як хоче, і розплачується за це сам". Оскар Уайльд

"День без сміху – це марно прожитий день". Чарлі Чаплін

"Захочеш – знайдеш час, не захочеш – знайдеш причину". Бернард Шоу

"Поки тебе хвалять, ти ще не на своїй дорозі, а на дорозі, до вподоби іншим". Фрідріх Ніцше

"Мудрість – це дочка досвіду". Леонардо да Вінчі

"Життя схоже на коробку шоколадних цукерок, ніколи не знаєш, що отримаєш". З фільму "Форрест Гамп"

"Зрештою, людині дано всього одне життя – чому ж не прожити його як слід?" Джек Лондон

"Життя було б трагічним, якби не було таким кумедним". Стівен Хокінг

"Люби всіх, довіряй обраним і нікому не роби зла". Вільям Шекспір

Цитати для допису в інстаграм / Фото Unsplash