Нередко люди подписывают фото высказываниями известных людей. Они могут быть философскими, о любви, жизни или деньгах. LifeStyle 24 собрал цитаты, которые мотивируют и прекрасно подойдут для инстаграма.

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Красивые цитаты для инстаграма

"Если вы решили действовать, закройте дверь для сомнений". Фридрих Ницше

"Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам". Оскар Уайльд

"День без смеха – это напрасно прожитый день". Чарли Чаплин

"Захочешь – найдешь время, не захочешь – найдешь причину". Бернард Шоу

"Пока тебя хвалят, ты еще не на своей дороге, а на дороге, по нраву другим". Фридрих Ницше

"Мудрость – это дочь опыта". Леонардо да Винчи

"Жизнь похожа на коробку шоколадных конфет, никогда не знаешь, что получишь". Из фильма "Форрест Гамп"

"В конце концов, человеку дана всего одна жизнь – почему же не прожить её как следует?" Джек Лондон

"Жизнь была бы трагичной, если бы не была такой забавной". Стивен Хокинг

"Люби всех, доверяй избранным и никому не делай зла". Уильям Шекспир

Цитаты для поста в инстаграм / Фото Unsplash