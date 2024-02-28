Нередко люди подписывают фото высказываниями известных людей. Они могут быть философскими, о любви, жизни или деньгах. LifeStyle 24 собрал цитаты, которые мотивируют и прекрасно подойдут для инстаграма.
Тоже интересно "Любовь – как чашка горячего кофе": 10 точных высказываний, которые понравятся ценителям этого напитка
Красивые цитаты для инстаграма
- "Если вы решили действовать, закройте дверь для сомнений". Фридрих Ницше
- "Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам". Оскар Уайльд
- "День без смеха – это напрасно прожитый день". Чарли Чаплин
- "Захочешь – найдешь время, не захочешь – найдешь причину". Бернард Шоу
- "Пока тебя хвалят, ты еще не на своей дороге, а на дороге, по нраву другим". Фридрих Ницше
- "Мудрость – это дочь опыта". Леонардо да Винчи
- "Жизнь похожа на коробку шоколадных конфет, никогда не знаешь, что получишь". Из фильма "Форрест Гамп"
- "В конце концов, человеку дана всего одна жизнь – почему же не прожить её как следует?" Джек Лондон
- "Жизнь была бы трагичной, если бы не была такой забавной". Стивен Хокинг
- "Люби всех, доверяй избранным и никому не делай зла". Уильям Шекспир
Цитаты для поста в инстаграм / Фото Unsplash
- "Если это бремя досталось мне, значит оно мне по силам". Маргарет Митчелл "Унесенные ветром"
- "Даже фальшивая надежда – лучше, чем ничего". Из фильма "Бегущий в лабиринте"
- "Любовь – прекрасный цветок, но нужна отвага, чтобы подойти и сорвать его на краю ужасной пропасти". Стендаль
- "Ничто так сильно не разрушает человека, как длительное бездействие". Аристотель
- "Когда вам покажется, что цель недостижима, не меняйте цель – меняйте свой план действий". Конфуций
- "Будущее всегда начинается сейчас". Марк Странд
- "Деньги не главное в жизни. Но не забудьте ими завестись, прежде чем сказать такую глупость". Бернард Шоу
- "Лучше любить и потерять, чем не любить вовсе". Эрнест Хемингуэй
- "Добром нужно отвечать на добро, а на зло нужно отвечать справедливостью". Конфуций
- "Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте с десерта". Барбара Стрейзанд