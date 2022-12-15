Церковний календар на 2023 рік: список усіх важливих християнських свят
2022 рік добігає кінця й невдовзі передасть естафету 2023 року. Хоч цей рік був надзвичайно складним для усіх нас, віримо, що наступний рік буде значно кращим та принесе багато перемог й щасливих моментів. Церковний календар допоможе вам не забути про важливі християнські свята й підготуватися до них заздалегідь.
Загалом у церковному календарі існує 12 дванадесятих свят й за своїм змістом поділяються на Господні (присвячені подіям життя Ісуса Христа) й Богородичні (присвячені подіям життя Діви Марії). Три з цих свят є перехідними (припадають на різні числа) й залежать від дати Великодня. Також є дев'ять неперехідних свят (мають стабільну дату) та сім великих свят, зазначає 24 канал.
Читайте також Вихідні у 2023 році: календар свят в умовах воєнного стану, чи будуть додаткові вихідні дні
Дванадесяті перехідні свята у 2023 році:
- 9 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);
- 25 травня – Вознесіння Господнє;
- 4 червня – День Святої Трійці (П’ятидесятниця).
Дванадесяті неперехідні свята у 2023 році:
- 7 січня – Різдво Христове;
- 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення);
- 15 лютого – Стрітення Господнє;
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 19 серпня – Преображення Господнє;
- 28 серпня – Успіння Богородиці;
- 21 вересня – Різдво Богородиці;
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;
- 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Великі свята у 2023 році:
- 14 січня – Обрізання Господнє;
- 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі;
- 12 липня – Святих апостолів Петра і Павла;
- 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі;
- 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Церковний календар на 2023 рік / Фото з відкритих джерел
Багатоденні пости у 2023 році:
До 6 січня триває Різдвяний піст, що розпочався 28 листопада 2022 року;
- Великий піст – з 27 лютого до 15 квітня;
- Петрів піст – з 12 червня до 11 липня;
- Успенський піст – з 14 до 27 серпня;
- Різдвяний піст 2023-2024 – з 28 листопада 2023 року до 6 січня 2024 року.
Одноденні пости у 2023 році:
- 18 січня – Хрещенський святвечір (Надвечір'я Богоявлення);
- 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі;
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;
- Також Середи та п’ятниці, окрім суцільних тижнів та свят.
Суцільні тижні – тижні у 2023 році (коли немає посту):
- Святки – з 7 по 17 січня;
- Тиждень Митаря та Фарисея – з 6 по 12 лютого;
- Масляна (Сирний тиждень) – з 20 по 26 лютого;
- Великодній (Світлий тиждень) – з 17 по 23 квітня;
- Троїцький тиждень – з 5 до 11 червня.
Дні поминання померлих у 2023 році:
- 18 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);
- 11 березня – Субота другого тижня Великого посту;
- 18 березня – Субота третього тижня Великого посту;
- 25 березня – Субота четвертого тижня Великого посту;
- 25 квітня – Радониця;
- 9 травня – Поминання померлих воїнів;
- 3 червня – Троїцька батьківська субота;
- 28 жовтня – Димитрівська батьківська субота.
Православний календар на 2023 рік – список свят / Фото Unsplash
Календар християнських свят на кожний місяць – 2023 рік
Січень
- 6 січня – Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту;
- 7 січня – Різдво Христове. Початок Святок;
- 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці;
- 14 січня 2023 – Обрізання Господнє. День святого Василя Великого;
- 17 січня – Останній день Святок;
- 18 січня – Хрещенський святвечір. Пісний день;
- 19 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
- 29 січня – Тиждень про Закхея.
Лютий
- 5 лютого – Тиждень про митаря і фарисея;
- 6 лютого – Початок суцільного тижня митаря і фарисея;
- 12 лютого – Тиждень про блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;
- 15 лютого – Стрітення Господнє;
- 18 лютого – Всесвітня м’ясопусна субота;
- 19 лютого – Тиждень про Страшний суд;
- 20 лютого – Перший день Масляної (Сирного тижня).
- 26 лютого – Останній день Масляної (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;
- 27 лютого – Початок Великого посту.
Березень
- 5 березня – Урочистість Православ’я;
- 11 березня – Субота 2-го тижня Великого посту;
- 12 березня – Тиждень 2-й Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;
- 18 березня – Субота 3-го тижня Великого посту;
- 19 березня – Тиждень 3-й Великого посту;
- 25 березня – Субота 4-го тижня Великого посту;
- 26 березня – Тиждень 4-й Великого посту.
Календар християнських свят на кожний місяць 2023 / Фото Unsplash
Квітень
- 2 квітня – Тиждень 5-й Великого посту;
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 8 квітня – Лазарєва субота;
- 9 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);
- 10 квітня – Великий Понеділок;
- 11 квітня – Великий Вівторок;
- 12 квітня – Велика Середа;
- 13 квітня – Великий Четвер. Таємна вечеря;
- 14 квітня – Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;
- 15 квітня – Велика Субота. Останній день Великого посту;
- 16 квітня – Великдень – Світле Христове Воскресіння;
- 17 квітня – Перший день Великоднього тижня;
- 23 квітня – Останній день Великоднього тижня;
- 25 квітня – Радониця;
- 30 квітня – Тиждень 3-й після Великодня.
Травень
- 7 травня – Тиждень 4-й після Великодня;
- 14 травня – Тиждень 5-й після Великодня;
- 21 травня – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Тиждень 6-й після Великодня;
- 22 травня – Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;
- 25 травня – Вознесіння Господнє;
- 28 травня – Тиждень 7-й після Великодня.
Червень
- 3 червня – Троїцька субота;
- 4 червня – День Святої Трійці, П’ятидесятниця;
- 5 червня – День Святого Духа, Перший день Троїцького тижня;
- 11 червня – Тиждень 1-й по П’ятидесятниці, Останній день Троїцького тижня;
- 12 червня – Початок Петрового посту;
- 18 червня – Тиждень 2-й по П’ятидесятниці.
Липень
- 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі;
- 11 липня – Останній день Петрового посту;
- 12 липня – Апостолів Петра та Павла (День Петра та Павла).
Православний календар на 2023 рік / Фото "Твоє Місто"
Серпень
- 14 серпня – Перший день Успенського посту;
- 19 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);
- 27 серпня – Останній день Успенського посту;
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
Вересень
- 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі, Пісний день;
- 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. Пісний день.
Жовтень
- 7 жовтня – Покровська субота;
- 9 жовтня – Апостола та євангеліста Іоанна Богослова;
- 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Листопад
- 4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;
- 18 листопада – Михайлівська субота;
- 28 листопада – Початок Різдвяного посту.
Грудень
- 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 19 грудня – День Святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.