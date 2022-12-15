Церковний календар на 2023 рік: список усіх важливих християнських свят

18:00

2022 рік добігає кінця й невдовзі передасть естафету 2023 року. Хоч цей рік був надзвичайно складним для усіх нас, віримо, що наступний рік буде значно кращим та принесе багато перемог й щасливих моментів. Церковний календар допоможе вам не забути про важливі християнські свята й підготуватися до них заздалегідь.