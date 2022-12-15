В общем, в церковном календаре существует 12 двенадцатых праздников и по своему содержанию делятся на Господни (посвящённые событиям жизни Иисуса Христа) и Богородичные (посвящённые событиям жизни Девы Марии). Три из этих праздников являются переходными (приходятся на разные числа) и зависят от даты Пасхи. Также есть девять непереходных праздников (имеют стабильную дату) и семь больших праздников, отмечает 24 канал.

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Двенадцатые переходные праздники в 2023 году:

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

25 мая – Вознесение Господне;

4 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница).

Двенадцатые непереходные праздники в 2023 году:

7 января – Рождество Христово;

19 января – Крещение Господне (Богоявление);

15 февраля – Сретение Господне;

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;

19 августа – Преображение Господне;

28 августа – Успение Богородицы;

21 сентября – Рождество Богородицы;

27 сентября – Воздвижение Креста Господня;

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Большие праздники в 2023 году:

14 января – Обрезание Господне;

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;

12 июля – Святых апостолов Петра и Павла;

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Церковный календарь на 2023 год / Фото из открытых источников

Многодневные посты в 2023 году:

До 6 января проходит Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2022 года;

Великий пост – с 27 февраля по 15 апреля;

Петров пост – с 12 июня по 11 июля;

Успенский пост – с 14 по 27 августа;

Рождественский пост 2023-2024 – с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года.

Однодневные посты в 2023 году:

18 января – Крещенский сочельник (Под вечер Богоявления);

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;

27 сентября – Воздвижение Креста Господня;

Среды и пятницы, кроме сплошных недель и праздников.

Сплошные недели – недели в 2023 году (когда нет поста):

Праздники – с 7 по 17 января;

Неделя Митаря и Фарисея – с 6 по 12 февраля;

Масленица (Сырная неделя) – с 20 по 26 февраля;

Пасхальная (Светлая неделя) – с 17 по 23 апреля;

Троицкая неделя – с 5 по 11 июня.

Дни поминовения умерших в 2023 году:

18 февраля – Вселенская родительская суббота (мясопустная);

11 марта – Суббота второй недели Великого поста;

18 марта – Суббота третьей недели Великого поста;

25 марта – Суббота четвертой недели Великого поста;

25 апреля – Радоница;

9 мая – поминовение умерших воинов;

3 июня – Троицкая родительская суббота;

28 октября – Димитровская родительская суббота.

Православный календарь на 2023 год – список праздников / Фото Unsplash

Календарь христианских праздников на каждый месяц – 2023 год

Январь

6 января – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;

7 января – Рождество Христово. Начало Праздник;

8 января – Собор Пресвятой Богородицы;

14 января 2023 – Обрезание Господне. День святого Василия Великого;

17 января – Последний день Праздник;

18 января – Крещенский сочельник. Постный день;

19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;

29 января – Неделя о Закхее.

Февраль

5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;

6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея;

12 февраля – Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;

15 февраля – Сретение Господне;

18 февраля – Всемирная мясопустная суббота;

19 февраля – Неделя о Страшном суде;

20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).

26 февраля – Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;

27 февраля – Начало Великого поста.

Март

5 марта – Торжество Православия;

11 марта – Суббота 2-й недели Великого поста;

12 марта – Неделя 2-й Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;

18 марта – Суббота 3-й недели Великого поста;

19 марта – Неделя 3-й Великого поста;

25 марта – Суббота 4-й недели Великого поста;

26 марта – Неделя 4-й Великого поста.

Календарь христианских праздников на каждый месяц 2023 года / Фото Unsplash

Апрель

2 апреля – Неделя 5-й Великого поста;

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;

8 апреля – Лазарева суббота;

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

10 апреля – Великий Понедельник;

11 апреля – Большой Вторник;

12 апреля – Большая Среда;

13 апреля – Большой Четверг. Тайный ужин;

14 апреля – Великая Пятница. Распятие Христа;

15 апреля – Великая Суббота. Последний день Великого поста;

16 апреля – Пасха – Светлое Христово Воскресение;

17 апреля – Первый день Пасхальной недели;

23 апреля – Последний день Пасхальной недели;

25 апреля – Радоница;

30 апреля – Неделя 3-я после Пасхи.

Май

7 мая – Неделя 4-я после Пасхи;

14 мая – Неделя 5-я после Пасхи;

21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я после Пасхи;

22 мая – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;

25 мая – Вознесение Господне;

28 мая – Неделя 7-я после Пасхи.

Июнь

3 июня – Троицкая суббота;

4 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница;

5 июня – День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;

11 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкого недели;

12 июня – Начало Петра поста;

18 июня – Неделя 2-я по Пятидесятницу.

Июль

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;

11 июля – Последний день Петрова поста;

12 июля – Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла).

Православный календарь на 2023 год / Фото "Твой Город"

Август

14 августа – Первый день Успенского поста;

19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас);

27 августа – Последний день Успенского поста;

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

Сентябрь

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, Постный день;

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

27 сентября – Воздвижение Креста Господня. Постный день.

Октябрь

7 октября – Покровская суббота;

9 октября – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

4 ноября – Дмитровская поминальная суббота;

18 ноября – Михайловская суббота;

28 ноября – Начало Рождественского поста.

Декабрь