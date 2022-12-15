Загалом у церковному календарі існує 12 дванадесятих свят й за своїм змістом поділяються на Господні (присвячені подіям життя Ісуса Христа) й Богородичні (присвячені подіям життя Діви Марії). Три з цих свят є перехідними (припадають на різні числа) й залежать від дати Великодня. Також є дев'ять неперехідних свят (мають стабільну дату) та сім великих свят, зазначає 24 канал.

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Дванадесяті перехідні свята у 2023 році:

9 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);

25 травня – Вознесіння Господнє;

4 червня – День Святої Трійці (П’ятидесятниця).

Дванадесяті неперехідні свята у 2023 році:

7 січня – Різдво Христове;

19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення);

15 лютого – Стрітення Господнє;

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

19 серпня – Преображення Господнє;

28 серпня – Успіння Богородиці;

21 вересня – Різдво Богородиці;

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Великі свята у 2023 році:

14 січня – Обрізання Господнє;

7 липня – Різдво Іоанна Предтечі;

12 липня – Святих апостолів Петра і Павла;

11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі;

14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Церковний календар на 2023 рік / Фото з відкритих джерел

Багатоденні пости у 2023 році:

До 6 січня триває Різдвяний піст, що розпочався 28 листопада 2022 року;

Великий піст – з 27 лютого до 15 квітня;

Петрів піст – з 12 червня до 11 липня;

Успенський піст – з 14 до 27 серпня;

Різдвяний піст 2023-2024 – з 28 листопада 2023 року до 6 січня 2024 року.

Одноденні пости у 2023 році:

18 січня – Хрещенський святвечір (Надвечір'я Богоявлення);

11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі;

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;

Також Середи та п’ятниці, окрім суцільних тижнів та свят.

Суцільні тижні – тижні у 2023 році (коли немає посту):

Святки – з 7 по 17 січня;

Тиждень Митаря та Фарисея – з 6 по 12 лютого;

Масляна (Сирний тиждень) – з 20 по 26 лютого;

Великодній (Світлий тиждень) – з 17 по 23 квітня;

Троїцький тиждень – з 5 до 11 червня.

Дні поминання померлих у 2023 році:

18 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);

11 березня – Субота другого тижня Великого посту;

18 березня – Субота третього тижня Великого посту;

25 березня – Субота четвертого тижня Великого посту;

25 квітня – Радониця;

9 травня – Поминання померлих воїнів;

3 червня – Троїцька батьківська субота;

28 жовтня – Димитрівська батьківська субота.

Православний календар на 2023 рік – список свят / Фото Unsplash

Календар християнських свят на кожний місяць – 2023 рік

Січень

6 січня – Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту;

7 січня – Різдво Христове. Початок Святок;

8 січня – Собор Пресвятої Богородиці;

14 січня 2023 – Обрізання Господнє. День святого Василя Великого;

17 січня – Останній день Святок;

18 січня – Хрещенський святвечір. Пісний день;

19 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

29 січня – Тиждень про Закхея.

Лютий

5 лютого – Тиждень про митаря і фарисея;

6 лютого – Початок суцільного тижня митаря і фарисея;

12 лютого – Тиждень про блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;

15 лютого – Стрітення Господнє;

18 лютого – Всесвітня м’ясопусна субота;

19 лютого – Тиждень про Страшний суд;

20 лютого – Перший день Масляної (Сирного тижня).

26 лютого – Останній день Масляної (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;

27 лютого – Початок Великого посту.

Березень

5 березня – Урочистість Православ’я;

11 березня – Субота 2-го тижня Великого посту;

12 березня – Тиждень 2-й Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;

18 березня – Субота 3-го тижня Великого посту;

19 березня – Тиждень 3-й Великого посту;

25 березня – Субота 4-го тижня Великого посту;

26 березня – Тиждень 4-й Великого посту.

Календар християнських свят на кожний місяць 2023 / Фото Unsplash

Квітень

2 квітня – Тиждень 5-й Великого посту;

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

8 квітня – Лазарєва субота;

9 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);

10 квітня – Великий Понеділок;

11 квітня – Великий Вівторок;

12 квітня – Велика Середа;

13 квітня – Великий Четвер. Таємна вечеря;

14 квітня – Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;

15 квітня – Велика Субота. Останній день Великого посту;

16 квітня – Великдень – Світле Христове Воскресіння;

17 квітня – Перший день Великоднього тижня;

23 квітня – Останній день Великоднього тижня;

25 квітня – Радониця;

30 квітня – Тиждень 3-й після Великодня.

Травень

7 травня – Тиждень 4-й після Великодня;

14 травня – Тиждень 5-й після Великодня;

21 травня – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Тиждень 6-й після Великодня;

22 травня – Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;

25 травня – Вознесіння Господнє;

28 травня – Тиждень 7-й після Великодня.

Червень

3 червня – Троїцька субота;

4 червня – День Святої Трійці, П’ятидесятниця;

5 червня – День Святого Духа, Перший день Троїцького тижня;

11 червня – Тиждень 1-й по П’ятидесятниці, Останній день Троїцького тижня;

12 червня – Початок Петрового посту;

18 червня – Тиждень 2-й по П’ятидесятниці.

Липень

7 липня – Різдво Іоанна Предтечі;

11 липня – Останній день Петрового посту;

12 липня – Апостолів Петра та Павла (День Петра та Павла).

Православний календар на 2023 рік / Фото "Твоє Місто"

Серпень

14 серпня – Перший день Успенського посту;

19 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);

27 серпня – Останній день Успенського посту;

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

Вересень

11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі, Пісний день;

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. Пісний день.

Жовтень

7 жовтня – Покровська субота;

9 жовтня – Апостола та євангеліста Іоанна Богослова;

14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;

18 листопада – Михайлівська субота;

28 листопада – Початок Різдвяного посту.

Грудень