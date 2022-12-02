У січні, квітні та грудні країнці мають відпочивати 11 днів. У травні, червні, липні та жовтні – 10 днів. Всього, згідно з календарем 2023 року, українці відпочиватимуть 116 днів, зазначає 24 канал.
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Зазначаємо, що відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено нові правила, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.
Це означає, що офіційних святкових і неробочих днів в Україні не буде допоки в Україні триває воєнний стан. Це стосується державних підприємств та установ. Однак графік роботи та час відпочинку у приватних компаніях можуть регулювати самостійно.
Календар свят у 2023 році передбачає 11 офіційних вихідних:
1 січня – Новий Рік (неділя);
7 січня – Різдво Христове (субота);
8 березня – Міжнародний жіночий день (середа);
16 квітня – Великдень (неділя);
1 травня – День праці (понеділок);
9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (вівторок);
4 червня – Трійця (неділя);
28 червня – День Конституції України (середа);
24 серпня – День Незалежності України (четвер);
14 жовтня – День захисника України (субота);
25 грудня – Різдво Христове (понеділок).
Календар вихідних днів у 2023 році / Фото Canva
Вихідні у січні 2023
1 січня українці відзначають Новий рік, а Різдво Христове (згідно з юліанським календарем) 7 січня. Тож ці два вихідні переносяться на понеділок – 2 та 9 число.
Вихідні у лютому 2023
Зазвичай лютий 2023 року проходить без державних свят. Цього місяця буде лише 8 вихідних днів: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 лютого.
Вихідні у березні 2023
Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, принесе додатковий вихідний. 7 березня робочий день буде скорочений на 1 годину.
Вихідні у квітні 2023
У квітні християни відзначають одне з найбільших та найважливіших свят у церковному календарі – Великдень. Це свято припадає на 16 число. Тож українці мають відпочивати протягом трьох днів – із 15 по 17 квітня.
Вихідні у травні 2023
У травні будемо мати два додаткових вихідних дні. 1 числа українці будуть святкувати День праці, який випадає на понеділок. 9 травня відзначатимемо День перемоги над нацизмом у Другій світові війні. Цей свято припадає на вівторок. Окрім того, 8 травня українці вшановують День пам’яті та примирення символічними заходами.
Вихідні у червні 2023
Перший місяць літа принесе два додаткових вихідні. 4 червня буде свято Трійці, тож вихідний переноситься із неділі на понеділок (5 червня). День Конституції буде 28 червня, то середа буде державним вихідним днем.
Вихідні у липні 2023
Липень – це час відпусток та канікул, одна цього місяця не очікується додаткових державних вихідних. У липні буде всього 10 календарних вихідних: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 числа.
Вихідні у серпні 2023
24 серпня українці будуть відзначати важливе державне свято – День Незалежності України, який припадає на четвер і буде вихідним днем.
Вихідні у вересні 2023
У вересні українці будуть відпочивати за звичним графіком – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 й 30 числа.
Вихідні у жовтні 2023
День захисника України, який в Україні відзначають 14 жовтня, припадає на суботу, тож вихідний день буде понеділок (16 жовтня).
Вихідні у листопаді 2023
У листопаді українці відпочиватимуть згідно з графіком календарних вихідних: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 та 26 листопада.
Вихідні у грудні 2023
Різдво Христове (за григоріанським календарем) припадає на 25 грудня. Тож свято принесе аж 3 вихідні – із 23 по 25 число.