В январе, апреле и декабре страна должна отдыхать 11 дней. В мае, июне, июле и октябре – 10 дней. Всего, согласно календарю 2023 года, украинцы будут отдыхать 116 дней, отмечает 24 канал.

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Отмечаем, что согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены новые правила, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

Это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине не будет, пока в Украине продолжается военное положение. Это касается государственных и учреждений. Однако график работы и время отдыха в частных компаниях могут регулироваться самостоятельно.

Календарь праздников в 2023 году предусматривает 11 официальных выходных:

1 января – Новый Год (воскресенье);

7 января – Рождество Христово (суббота);

8 марта – Международный женский день (среда);

16 апреля – Пасха (воскресенье);

1 мая – День труда (понедельник);

9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (вторник);

4 июня – Троица (воскресенье);

28 июня – День Конституции Украины (среда);

24 августа – День Независимости Украины (четверг);

14 октября – День защитника Украины (суббота);

25 декабря – Рождество Христово (понедельник).

Календарь выходных дней в 2023 году.

Выходные в январе 2023

1 января украинцы отмечают Новый год, а Рождество Христово (по юлианскому календарю) 7 января. Эти два выходных переносятся на понедельник – 2 и 9 число.

Выходные в феврале 2023

Обычно февраль 2023 проходит без государственных праздников. В этом месяце будет всего 8 выходных дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 февраля.

Выходные в марте 2023

Международный женский день, отмечаемый 8 марта, принесет дополнительный выходной. 7 марта рабочий день будет сокращен на 1 час.

Выходные в апреле 2023

В апреле христиане отмечают один из самых больших и важнейших праздников в церковном календаре – Пасху. Этот праздник приходится на 16 число. Так что украинцы должны отдыхать в течение трех дней – с 15 по 17 апреля.

Выходные в мае 2023

В мае будем иметь два дополнительных выходных дня. 1 числа украинцы будут праздновать День труда, выпадающий на понедельник. 9 мая отметим День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот праздник выпадает на вторник. Кроме того, 8 мая украинцы отмечают День памяти и примирение символическими мероприятиями.

Выходные в июне 2023

Первый месяц лета принесет два дополнительных выходных. 4 июня будет праздник Троицы, поэтому выходной переносится с воскресенья на понедельник (5 июня). День Конституции будет 28 июня, среда будет государственным выходным днем.

Выходные в июле 2023

Июль – это время отпусков и каникул, один в этом месяце не ожидается дополнительных государственных выходных. В июле будет всего 10 календарных выходных: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 числа.

Выходные в августе 2023

24 августа украинцы будут отмечать важный государственный праздник – День Независимости Украины, который выпадает на четверг и будет выходным днем.

Выходные в сентябре 2023

В сентябре украинцы будут отдыхать по привычному графику – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 числа.

Выходные в октябре 2023

День защитника Украины, который в Украине отмечают 14 октября, выпадает на субботу, поэтому выходной день будет понедельник (16 октября).

Выходные в ноябре 2023

В ноябре украинцы будут отдыхать согласно графику календарных выходных: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября.

Выходные в декабре 2023

Рождество Христово (по григорианскому календарю) приходится на 25 декабря. Так что праздник принесет аж 3 выходных – с 23 по 25 число.