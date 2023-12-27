Не лише Різдво та Миколая: як змінилися дати церковних свят на 2024 рік

27 грудня 2023, 12:47
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До 2023 року українці жили за юліанським календарем. Однак 1 вересня Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому дати деяких церковних свят змістилися на 13 днів.

Отже, Україна відходить від радянських та російських традицій. Наприклад, цьогоріч українці святкували Різдво разом з більшістю країн світу – 25 грудня, а Святвечір – 24 грудня, передає 24 Канал

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У 2024 році, зокрема, відзначатимемо по-іншому Водохреще, День апостолів Павла і Петра, Введення в храм Пресвятої Богородиці та Маковея. Детальніше про те, як зміняться дати деяких церковних свят, читайте далі. 

Церковний календар на 2024 рік

  • Свято Василя, Обрізання Господнє 2024 – 1 січня (було 14 січня).
  • Богоявлення, Водохреще 2024 – 6 січня (було 19 січня).
  • Стрітення Господнє 2024 – 2 лютого (було 15 лютого).
  • Благовіщення Діви Марії 2024 – 25 березня (було 7 квітня).
  • Великий піст 2024 – з 18 березня до 4 травня.
  • День святого Юрія – 23 квітня (було 6 травня).
  • Вербна неділя 2024 – 28 квітня.
  • Великдень 2024– 5 травня.
  • Вознесіння Господнє 2024 – 13 червня.
  • Трійця 2024 – 23 червня.
  • Різдво Іоанна Хрестителя 2024 (Івана Купала) – 24 червня (було 7 липня).
  • Апостолів Петра та Павла 2024 – 29 червня (було 12 липня).
  • Пророка Іллі 2024 – 20 липня (було 2 серпня).
  • Маковея (Медовий Спас) – 1 серпня (було 14 серпня).
  • Преображення Господнє 2024 – 6 серпня (було 19 серпня). 
  • Успіння Пресвятої Богородиці 2024 – 15 серпня (було 28 серпня).
  • Різдво Пресвятої Богородиці 2024 – 8 вересня (було 21 вересня).
  • Воздвиження Хреста Господнього 2024 – 14 вересня (було 27 вересня).
  • Покров Пресвятої Богородиці 2024 – 1 жовтня (було 14 жовтня).
  • Архістратига Михайла 2024 – 8 листопада (було 21 листопада).
  • Введення в храм Пресвятої Богородиці 2024 – 21 листопада (було 4 грудня).
  • Андрія Первозванного 2024 – 30 листопада (було 13 грудня).
  • День Святого Миколая 2024 – 6 грудня (було 19 грудня).
  • Різдво Христове 2024 – 25 грудня (було 7 січня).
  • Собор Пресвятої Богородиці 2024 – 26 грудня (було 8 січня).
  • Щедрий вечір, Меланка 2024 – 31 грудня (було 13 січня).

Автор: Марія Примич