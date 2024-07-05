5 липня – яке релігійне свято: чому сьогодні не можна пліткувати та обговорювати когось

5 липня 2024, 07:00
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За новоюліанським календарем 5 липня вшановується пам'ять святого преподобного Атанасія Атонського. Наші предки у цей день, за традицією, виходили ввечері надвір, щоб подивитися на Місяць. Так вони отримували хороший врожай.

Вважається, що у свято не варто злитися та думати про погане, адже відлякаєте успіх. Детальніше про заборони та народні прикмети на цей день читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святого преподобного Атанасія Атонського

Атанасій Атонський родом з Каппадокії. Після того, як він хрестився, став називатися Авраамом. Хлопець рано втратив матір та батька, тому дитину виховувала монахиня, яка й прищепила любов до християнської віри. Згодом святий почав вчителювати, однак потім став ченцем. Авраам багато молився, а якось вирішив побудувати келію на горі Афон. Через деякий час там утворився монастир імені Івана Хрестителя.

Що не можна робити

  • Не можна пліткувати та обговорювати одне одного, бо прийдуть нещастя.
  • Ввечері варто відкласти будь-яку роботу.
  • Вночі краще не ходити незнайомими стежками, бо на вулиці гуляє нечиста сила.
  • Не рекомендується довго спати. 

Народні прикмети

  • Якщо побачите багато павуків, то чекайте на потепління та посуху.
  • Ясний місяць – до теплої, однак сухої погоди восени.
  • Якщо трава буде суха, то незабаром випаде дощ. 
  • Багато зірок на небі – до ясної погоди

Що ще відзначають

5 липня люди святкують Всесвітній день бікіні. Ідеєю відкритого купальника у 1946 році поділився модельєр, на ім'я Луїс Ріар. Бікіні довго набирало свою популярність, адже у ті часи вважалося занадто зухвалим. 

Також сьогодні у Сполучених Штатах Америки відзначають День трудоголіка. Під час цієї події звертають увагу людей до проблеми трудоголізму. Спеціалісти наполягають на тому, що вона несе великі небезпеки. 

Автор: Марія Примич