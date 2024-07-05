Считается, что в праздник не стоит злиться и думать о плохом, ведь отпугнете успех. Подробнее о запретах и народных приметах на этот день читайте в материале LifeStyle 24.

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День памяти святого преподобного Афанасия Афонского

Афанасий Афонский родом из Каппадокии. После того как он крестился, стал называться Авраамом. Парень рано потерял мать и отца, поэтому ребенка воспитывала монахиня, которая и привила любовь к христианской вере. Впоследствии святой начал учительствовать, однако затем стал монахом. Авраам много молился, а однажды решил построить келью на горе Афон. Через некоторое время там образовался монастырь имени Иоанна Крестителя.

Что нельзя делать

Нельзя сплетничать и обсуждать друг друга, потому что придут несчастья.

Вечером стоит отложить любую работу.

Ночью лучше не ходить незнакомыми тропами, потому что на улице гуляет нечистая сила.

Не рекомендуется долго спать.

Народные приметы

Если увидите много пауков, то ждите потепления и засухи.

Ясный месяц – к теплой, однако сухой погоде осенью.

Если трава будет сухая, то вскоре выпадет дождь.

Много звезд на небе – к ясной погоде

Что еще отмечают

5 июля люди празднуют Всемирный день бикини. Идеей открытого купальника в 1946 году поделился модельер, по имени Луис Риар. Бикини долго набирало свою популярность, ведь в те времена считалось слишком дерзким.

Также сегодня в Соединенных Штатах Америки отмечают День трудоголика. Во время этого события обращают внимание людей к проблеме трудоголизма. Специалисты настаивают на том, что она несет большие опасности.