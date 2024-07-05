Вважається, що у свято не варто злитися та думати про погане, адже відлякаєте успіх. Детальніше про заборони та народні прикмети на цей день читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Читайте також Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святого преподобного Атанасія Атонського

Атанасій Атонський родом з Каппадокії. Після того, як він хрестився, став називатися Авраамом. Хлопець рано втратив матір та батька, тому дитину виховувала монахиня, яка й прищепила любов до християнської віри. Згодом святий почав вчителювати, однак потім став ченцем. Авраам багато молився, а якось вирішив побудувати келію на горі Афон. Через деякий час там утворився монастир імені Івана Хрестителя.

Що не можна робити

Не можна пліткувати та обговорювати одне одного, бо прийдуть нещастя.

Ввечері варто відкласти будь-яку роботу.

Вночі краще не ходити незнайомими стежками, бо на вулиці гуляє нечиста сила.

Не рекомендується довго спати.

Народні прикмети

Якщо побачите багато павуків, то чекайте на потепління та посуху.

Ясний місяць – до теплої, однак сухої погоди восени.

Якщо трава буде суха, то незабаром випаде дощ.

Багато зірок на небі – до ясної погоди

Що ще відзначають

5 липня люди святкують Всесвітній день бікіні. Ідеєю відкритого купальника у 1946 році поділився модельєр, на ім'я Луїс Ріар. Бікіні довго набирало свою популярність, адже у ті часи вважалося занадто зухвалим.

Також сьогодні у Сполучених Штатах Америки відзначають День трудоголіка. Під час цієї події звертають увагу людей до проблеми трудоголізму. Спеціалісти наполягають на тому, що вона несе великі небезпеки.