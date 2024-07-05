Вважається, що у свято не варто злитися та думати про погане, адже відлякаєте успіх. Детальніше про заборони та народні прикмети на цей день читайте у матеріалі LifeStyle 24.
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День пам'яті святого преподобного Атанасія Атонського
Атанасій Атонський родом з Каппадокії. Після того, як він хрестився, став називатися Авраамом. Хлопець рано втратив матір та батька, тому дитину виховувала монахиня, яка й прищепила любов до християнської віри. Згодом святий почав вчителювати, однак потім став ченцем. Авраам багато молився, а якось вирішив побудувати келію на горі Афон. Через деякий час там утворився монастир імені Івана Хрестителя.
Що не можна робити
- Не можна пліткувати та обговорювати одне одного, бо прийдуть нещастя.
- Ввечері варто відкласти будь-яку роботу.
- Вночі краще не ходити незнайомими стежками, бо на вулиці гуляє нечиста сила.
- Не рекомендується довго спати.
Народні прикмети
- Якщо побачите багато павуків, то чекайте на потепління та посуху.
- Ясний місяць – до теплої, однак сухої погоди восени.
- Якщо трава буде суха, то незабаром випаде дощ.
- Багато зірок на небі – до ясної погоди
Що ще відзначають
5 липня люди святкують Всесвітній день бікіні. Ідеєю відкритого купальника у 1946 році поділився модельєр, на ім'я Луїс Ріар. Бікіні довго набирало свою популярність, адже у ті часи вважалося занадто зухвалим.
Також сьогодні у Сполучених Штатах Америки відзначають День трудоголіка. Під час цієї події звертають увагу людей до проблеми трудоголізму. Спеціалісти наполягають на тому, що вона несе великі небезпеки.