У цей день слід помиритися зі всіма, з ким посварилися, та попросити в одне одного вибачення. Також потрібно допомагати нужденним, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці

Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів

Сьогодні люди вшановують пам'ять дванадцяти учнів Ісуса Христа: Матвія та брата Якова, Петра та брата Андрія, Івана Богослова та брата Якова, апостола Матвія, Фадея, Симона, Фоми, Лева, та Варфоломія. Після того, як до апостолів прийшов Святий Дух, вони змогли проповідувати по світу християнство різними мовами. Господь також нагородив їх даром чудотворення.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити, бо довго не зможете помиритися.

Не варто займатися роботою на городі й у саду.

Заборонено пити алкогольні напої.

Не рекомендується стригти нігті та волосся, інакше вкоротите життя.

Народні прикмети

Якщо почуєте зозулю, то літо буде спекотним.

Ранішня роса – до ясної погоди.

Якщо побачите жаб на сонці, то надворі буде дуже жарко.

Що ще відзначають

Щороку 30 червня люди відзначають Всесвітній день соціальних мереж. Ініціаторкою свята у 2010 році стала медіакомпанія зі Сполучених Штатів Америки. Зараз соцмережі мають значний вплив на життя багатьох людей.

Крім того, сьогодні – Міжнародний день астероїда. Свято запровадила Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй. Однак з такою ініціативою виступила Асоціація дослідників космосу.