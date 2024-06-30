В этот день следует помириться со всеми, с кем поссорились, и попросить друг у друга прощения. Также нужно помогать нуждающимся, пишет LifeStyle 24.
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Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов
Сегодня люди чтят память двенадцати учеников Иисуса Христа: Матфея и брата Иакова, Петра и брата Андрея, Иоанна Богослова и брата Иакова, апостола Матфея, Фаддея, Симона, Фомы, Льва, и Варфоломея. После того как к апостолам пришел Святой Дух, они смогли проповедовать по миру христианство на разных языках. Господь также наградил их даром чудотворения.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться и сквернословить, потому что долго не сможете помириться.
- Не стоит заниматься работой на огороде и в саду.
- Запрещено пить алкогольные напитки.
- Не рекомендуется стричь ногти и волосы, иначе укоротите жизнь.
Народные приметы
- Если услышите кукушку, то лето будет жарким.
- Утренняя роса – к ясной погоде.
- Если увидите лягушек на солнце, то на улице будет очень жарко.
Что еще отмечают
Ежегодно 30 июня люди отмечают Всемирный день социальных сетей. Инициатором праздника в 2010 году стала медиакомпания из Соединенных Штатов Америки. Сейчас соцсети имеют значительное влияние на жизнь многих людей.
Кроме того, сегодня – Международный день астероида. Праздник ввела Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Однако с такой инициативой выступила Ассоциация исследователей космоса.