Після 10 років надзвичайно успішної кар'єри гурт "Время и Стекло" розпався, а артисти Надя Дорофєєва і Позитив вирішили йти кожен своїм шляхом. Колектив мав шалений графік та десятки концертів у всеукраїнських турах, що позначалось на їхньому здоров'ї. Так, співачка кілька разів виходила на сцену з фонограмою.

Гурт "Время и Стекло", який оголосив про розпад в березні цьогоріч, готується до прощального концерту в Палаці Спорту. Надя Дорофєєва та Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) дали спільне інтерв'ю для програми "Слава +", яке з'явилось на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Колектив розповів про складний концертний графік, з яким мирився понад 8 років.

Читайте також Володимир Дантес розповів, як зраджував коханих до знайомства з Надею Дорофєєвою

Так, пів року артисти не могли записати альбом Vislovo, адже мали по п'ять концертів підряд і близько 19 перельотів на місяць. Крім того, вони періодично репетирували хіти на студії та безліч часу витрачали на постановки в танцювальному залі та постійні зйомки.

Надя Дорофєєва наголосила, що в концертних турах гурт "Время и Стекло" завжди співає наживо, однак два роки тому в кількох містах України вони були змушені виступити під фонограму. Річ у тому, що численні гастролі серйозно позначились на здоров'ї співачки – у зірки почались проблеми зі зв'язками та з колінами. В одному з турів у неї зник голос, проте скасовувати концерт було вже пізно.

Настав момент у турі, коли я співала в концертний плюс, бо майже не могла говорити. Ми вже не могли скасувати ці концерти, але голос пропав, паралельно у мене боліли коліна. Я кульгала і не могла заспівати. Це таке пекло, коли ти не можеш на сцені заспівати,

– пригадала Надя Дорофєєва.

Зірка зізналась, що їй було дуже соромно і страшно перед глядачами, а після завершення програми вона ридала за лаштунками.

Півтора року тому графік гурту "Время и Стекло" кардинально змінився, коли продюсерка Ірина Горова відправилась з Надею Дорофєєвою і Позитивом в одну з гастрольних поїздок. Тоді вона заборонила такий підхід до роботи.

Дивіться відео інтерв'ю гурту "Время и Стекло" онлайн