После 10 лет чрезвычайно успешной карьеры группа "Время и Стекло" распалась, а артисты Надя Дорофеева и Позитив решили идти каждый своим путем. Коллектив имел бешеный график и десятки концертов во всеукраинских турах, что отражалось на их здоровье. Так, певица несколько раз выходила на сцену с фонограммой.

Группа "Время и Стекло", которая объявила о распаде в марте в этом году, готовится к прощальному концерту во Дворце Спорта. Надя Дорофеева и Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) дали совместное интервью для программы "Слава +", которое появилось на ютуб-канале "Люкс ФМ". Коллектив рассказал о сложном концертном графике, с которым мирился более 8 лет.

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Так, полгода артисты не могли записать альбом Vislovo, потому что имели по пять концертов подряд и около 19 перелетов в месяц. Кроме того, они периодически репетировали хиты на студии и множество времени тратили на постановки в танцевальном зале и постоянные съемки.

Надя Дорофеева подчеркнула, что в концертных турах группа "Время и Стекло" всегда поет вживую, однако два года назад в нескольких городах Украины они были вынуждены выступить под фонограмму. Дело в том, что многочисленные гастроли серьезно сказались на здоровье певицы – у звезды начались проблемы со связками и с коленями. В одном из туров у нее пропал голос, однако отменять концерт было уже поздно.

Наступил момент в туре, когда я пела в концертный плюс, потому что почти не могла говорить. Мы уже не могли отменить эти концерты, но голос пропал, параллельно у меня болели колени. Я хромала и не могла спеть. Это такой ад, когда ты не можешь на сцене спеть,

– вспомнила Надя Дорофеева.

Звезда призналась, что ей было очень стыдно и страшно перед зрителями, а после завершения программы она рыдала за кулисами.

Полтора года назад график группы "Время и Стекло" кардинально изменился, когда продюсер Ирина Горовая отправилась с Надей Дорофеевой и Позитивом в одну из гастрольных поездок. Тогда она запретила такой подход к работе.

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