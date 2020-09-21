Пара наречених Володимира Остапчука та Христини Горняк днями повідомили про те, що вони одужали від коронавірусу. Український шоумен два тижні боровся з хворобою, а після цього вирішив детально розповісти про те, як протікав

Український шоумен Володимир Остапчук та Христина Горняк у вересні перехворіли на коронавірус. Парі навіть довелося скасувати весілля. У своєму інстаграмі Остапчук поділився симптомами, які розписав по днях.

Варто знати Коронавірус не відступає: які українські зірки зіткнулись з COVID-19

Зазначимо, що перед тим, як почались симптоми, Володимир повернувся зі Львова. У перший день зранку йому різко стало погано, почався озноб, кашель і ломота в усьому тілі. Після обіднього сну о 16:00 у чоловіка піднялась температура, а через дві години його повезли до лікарні. Там поставили діагноз: двостороння пневмонія.

День 2-5. Пекло, просто пекло. Температура збивається дуже погано, два рази мало не втрачаю свідомість, з кожним днем все гірше і гірше. Приходить результат третього ПЛР-тесту – це коронавірус,

– розповів Володимир.

Остапчук зазначив, що хотів лягти в лікарню, але наречена Христина, хоч і переносила коронавірус з мінімальними симптомами, продовжувала його лікувати. "День 6-9. Поступово стає краще. Повернувся нюх, відчуваю запахи, як і раніше. Температура до 37,2. Йдемо на поправку".

На 10-14 дні Володимир відчував себе практично здоровим, хоч і приймав антибіотики, вітаміни та цинк. Але все ж сильно потів вночі та не міг спати. На 15 день він ще раз зробив тест та отримав негативний результат. Після повного відступу всіх симптомів Володимир зважився вийти в люди.

Шоумен наголосив: "Всім, хто говорить, що це змова, хворіють зірки, це звичайний грип – не дай Боже вам пережити те, що відчули ми за ці два тижні. Бережіть себе і, правда, не ставтеся до COVID-19 легковажно. Я зі своїм прекрасним імунітетом теж думав – навіть не відчую. Досвід ще той".