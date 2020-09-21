Пара Владимира Остапчука и Кристины Горняк на днях сообщила о том, что они выздоровели от коронавируса. Украинский шоумен две недели боролся с болезнью, а после этого решил подробно рассказать о том, как протекала болезнь.

Украинский шоумен Владимир Остапчук и Кристина Горняк в сентябре переболели коронавирусом. Паре даже пришлось отменить свадьбу. В своем инстаграме Остапчук поделился симптомами, которые расписал по дням.

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Отметим, что перед тем, как начались симптомы, Владимир вернулся из Львова. В первый день утром ему резко стало плохо, начался озноб, кашель и ломота во всем теле. После обеденного сна в 16:00 у мужчины поднялась температура, а через два часа его повезли в больницу. Там поставили диагноз: двусторонняя пневмония.

День 2-5. Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днем все хуже и хуже. Приходят результат третьего ПЦР-теста – это коронавирус,

– рассказал Владимир.

Остапчук отметил, что хотел лечь в больницу, но невеста Кристина, хоть и переносила коронавирус с минимальными симптомами, продолжала его лечить. "День 6-9. Постепенно становится лучше. Вернулся нюх, чувствую запахи, как и раньше. Температура до 37,2. Идем на поправку".

На 10-14 дни Владимир чувствовал себя практически здоровым, хоть и принимал антибиотики, витамины и цинк. Но все же сильно потел ночью и не мог спать. На 15 день он еще раз сделал тест и получил отрицательный результат. После полного отступления всех симптомов Владимир решился выйти в люди.

Шоумен отметил: "Всем, кто говорит, что это заговор, болеют звезды, это обычный грипп – не дай Бог вам пережить то, что испытали мы за эти две недели. Берегите себя и, правда, не относитесь к COVID-19 легкомысленно. Я со своим прекрасным иммунитетом тоже думал – даже не почувствую. Опыт еще тот".