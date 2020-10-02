Учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська ніколи не приховувала, що робила пластичні операції. Колишня дружина пластичного хірурга Едгара Камінського розповіла, що робила ліпосакцію, пластику носа і грудей.

Слава Камінська стала новою героїнею програми "Пряме питання". Співачка в інтерв’ю розповіла про своє ставлення до пластичних операцій.

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Популярна виконавиця не бачить нічого поганого в уколах краси, які допомагають продовжити молодість. За словами Слави Камінської, старість нікого не обійде стороною, а кожна жінка хоче виглядати гарно, тож про косметологічні уколи вона говорить спокійно. Жінка зазначає, що хірургічні втручання допомогли їй повірити в себе.

Це моя впевненість в собі. Я себе вже по-іншому відчуваю. Ми ж волосся нарощуємо, нігті нарощуємо, фарбуємо вії. Це теж неприродно,

– зазначила виконавиця.

Слава Камінська давно збільшила груди і на запитання ведучої, чи не збирається вона їх змінювати через термін придатності, який буцімто мають імпланти, аргументувала, що своїми грудьми відгодувала двох дітей.

"Я своїми грудьми двох дітей відгодувала. Ношу свої старі груди давно і дуже ними задоволена, і не тільки я. Якщо потрібно буде, я заміну зроблю. Але поки все ідеально", – зазначила артистка.

Також співачка розповіла, що своїй доньці Лаурі в майбутньому вона не буде забороняти робити пластичні операції. Якщо вона зможе відчути себе щасливішою, то поганого в цьому артистка нічого не бачить.

Слава Камінська у програмі "Пряме питання": дивіться відео онлайн