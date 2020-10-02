Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская никогда не скрывала, что делала пластические операции. Бывшая жена пластического хирурга Эдгара Каминского рассказала, что делала липосакцию, пластику носа и груди.

Слава Каминская стала новой героиней программы "Прямой вопрос". Певица в интервью рассказала о своем отношении к пластическим операциям.

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Популярная исполнительница не видит ничего плохого в уколах красоты, которые помогают продлить молодость. По словам Славы Каминской, старость никого не обойдет стороной, а каждая женщина хочет выглядеть красиво, поэтому о косметологических уколах она говорит спокойно. Женщина отмечает, что хирургические вмешательства помогли ей поверить в себя.

Это моя уверенность в себе. Я себя уже по-другому чувствую. Мы же волосы наращиваем, ногти наращиваем, красим ресницы. Это тоже неестественно,

– отметила исполнительница.

Слава Каминская давно увеличила грудь и на вопрос ведущей, не собирается ли она ее менять из-за срока годности, который якобы имеют импланты, аргументировала, что своей грудью откормила двоих детей.

"Я своей грудью двоих детей откормила. Ношу свою старую грудь давно и очень ей довольна, и не только я. Если нужно будет, я замену сделаю. Но пока все идеально", – отметила артистка.

Также певица рассказала, что своей дочери Лауре в будущем она не будет запрещать делать пластические операции. Если она сможет почувствовать себя счастливее, то плохого в этом артистка ничего не видит.

Слава Каминская в программе "Прямой вопрос": смотрите видео онлайн