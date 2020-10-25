Своєю творчістю реперка Alyona Alyona бореться проти стереотипів, тому наважилась роздягнутися перед камерою і показати пишні форми. Зірка, яка звикла навіть для світських заходів обирати яскравий спортивний одяг, зізналась, як почувалась під час зйомки в білизні.

Нещодавно пишнотіла реперка Alyona Alyona знялась для реклами українського білизняного бренду, показавши великі форми на всю країну. Хоч зірка не соромиться своєї фігури, однак зазвичай приховувала її за об'ємним одягом. Для програми "Світське життя" вона розповіла, як наважилась позувати у білизні та як почувалась перед камерою.

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Alyona Alyona зауважила, що у кампейні вона не була надто відвертою, а сама реклама зовсім не еротична. За словами зірки, ця зйомка покликана показати, що варто приймати себе справжньою і носити не сексуальну білизну, а ту, в якій почуваєшся комфортно.

Нічого такого надприродного я не показала, це всього лише тіло – у когось таке, а в когось таке. Можливо, я б почувалася дуже некомфортно, якби це була типова реклама білизни "звабити чоловіка",

– наголосила реперка.

Артистка також зазначила, що любить воду та часто відвідує пляжі в купальнику, тому почувалась впевнено, адже й раніше не соромилась показувати свої принади перед незнайомими людьми. Нагадаємо, Alyona Alyona для зйомки приміряла кілька комплектів білизни, на які накинула халати.