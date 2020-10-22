Українська реперка Alyona Alyona поділилася з прихильниками дуже особистою історією. Музикантка взяла участь у проєкті музичного гурту Bahroma, команда якого запустила соціальний проєкт про ментальне здоров’я під назвою "Я не боюся, не бійся і ти".

Ціль проєкту – мотивувати молодих людей, говорити про свої психологічні проблеми. На прикладі відомих людей, проєкт має показати, наскільки важливо у сучасному суспільстві говорити про все наболіле, адже мовчання часто призводить до фатальних випадків, пише 24 канал.

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"За проєктом можна стежити в соціальних мережах під хештегом #янебоюсьнебойсяіти, де кожен охочий зможе поділитися своєю історією перемоги над складною психологічною ситуацією", – йдеться на інстраграм-сторінці лідера гурту Bahroma Романа Бахарева.

Реперка Alyona Alyona з радістю підтримала ініціативу та записала відеоролик в якому розповіла про те, як їй важко далося розлучення з хлопцем. За словами музикантки, тримати все в собі неправильно. Знаменитість звернулася до людей та хоче, аби всі також розповідали іншим про свої проблеми.

У моїх серйозних стосунках в житті трапився такий випадок. Ми з моїм молодим хлопцем гуляли вулицею, просто гуляли, розмовляли і в один момент він сказав мені: "Я не бачу з тобою майбутнього". Для мене це був ніби грім серед ясного неба,

– розповіла музикантка.

За її словами, хлопець сказав їй, що вона "жінка в тілі". Він зазначив, що через багато років, коли б співачці було 40 або за 40 років у неї почнуться проблеми зі здоров’ям.

"Я залишуся молодим і гарячим, тому я б не хотів, щоб в майбутньому мені прийшлося доглядати за тобою, возити тебе по лікарнях", – сказав хлопець співачці.

Такі слова дуже ранили дівчину. Їй було дуже дивно з таких припущень, адже хлопця, до прикладу, могла б збити машина і він би став людиною з інвалідністю, адже ми не знаємо про те, що буде завтра.

Я зараз в тілі, але навіть, якби я залишилася такою назавжди – це нічого не міняє, адже ми всі люди гарні всередині. Треба цінувати і насолоджувати часом проведеним разом. Це сильно мене ранило. Я замкнулася в собі і ні з ким про це не говорила. Це надто особисте, мені так здавалося,

– зазначила співачка.

Alyona Alyona радить не тримати такі ситуації в собі, а розповідати та ділитися з іншими. Зараз є фахові спеціалісти, які допомагають пережити складні життєві ситуації.

"Я хочу закликати вас усіх не боятися говорити про проблеми, які є у вас всередині. Говоріть про ваші сумніви, про ваші переживання, адже в діалозі з людьми ви можете отримати допомогу. Я не боюся. І ти не бійся»", – завершила розповідь співачка.